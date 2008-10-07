Küresel krizin yarattığı zarar 1,4 trilyon dolar

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan "Küresel Finansal İstikrar Raporunda" global düzeyde yaşanan finansal kriz ve etkileri değerlendirildi.



Raporda IMF'nin, nisan ayında 945 milyar dolar olarak öngördüğü finansal krizden kaynaklanan zararın 1,4 trilyon dolara çıktığını tahmin ettiği belirtildi.



IMF raporunda, küresel düzeyde finansal piyasalarda yaşanan karışıklığın büyüdüğüne dikkat çekilerek, global finansal sisteme olan güvenin yeniden tesisi için uluslararası çapta kesin ve uyumlu politika önlemlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.



Büyük bankaların önümüzdeki birkaç yılda yaklaşık 675 milyar dolar tutarında sermayeye ihtiyaç duyacağı kaydedilen raporda, krize sadece özel sektörle çözüm bulmanın daha da zorlaştığı belirtildi.



Finansal istikrar için ülkelerin açıkça ortaya konulan toplu kararlılık göstermesi gerektiği bildirilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin bugün daha büyük bir risk altında olduğu vurgulandı.



Eylül ayı sonu itibarıyla kayıpların 560 milyar doları bulduğu ifade edilen raporda, banka hisse senetlerinin değerinin gerilemeye devam ettiği, yeni sermaye bulmanın daha zorlaştığı belirtildi.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, raporunun önsözündeki açıklamasında, küresel düzeyde seyreden finansal kriz için parça parça çözüm üretme zamanının geçtiği belirtilerek, finansal sektörde istikrarın sağlanmasının bir parçası olarak ulusal düzeyde önlemlerin acilen alınması gerektiği kaydedildi.

