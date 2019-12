Küresel krizin Türk sigorta sektörüne yansımaları

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, "Kişi başına düşen gelirin son dönemde neredeyse 5 kat arttığı düşünülürse, sigortacılık sektörünün büyümesinin kaçınılmaz olduğu görülebilir" dedi.



İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) ve Güneş Sigorta işbirliğinde düzenlenen "Küresel Ekonomik Krizin Türk Sigorta Sektörüne Yansımalarının Değerlendirilmesi" seminerinin açılışında konuşan Bakan Yazıcı, Türk sigorta sektörünün son yıllarda düzenli olarak TÜFE rakamlarının üzerinde büyüdüğünü ve ülke ekonomisindeki payının yüzde 1'lerden 1,5'lara yükseldiğini söyledi.



Yazıcı, ülkede sigortacılık geliştikçe, diğer üretim ve hizmet sektörlerinin büyümesine de katkı sağlayacağını vurguladı.



Türkiye'nin de küresel krizden bir şekilde etkilenmesinin kaçınılmaz olacağına işaret eden Yazıcı, "Bu noktada ülke olarak yapmamız gereken şey, bu krizin etkilerini en aza indirmeye çalışmak, hatta bir avantaja dönüştürebilme yollarını aramak olmalıdır. Küresel krizin ülkemizde etkisini hissettirdiği şu günlerde tam bir dayanışma içeresinde hareket etmemiz ve atacağımız her adımın hesabını çok iyi yapmamız gerektiği açıktır" şeklinde konuştu.



Bakan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü ekonomik temelleri, genç nüfusu ve her alandaki yüksek potansiyeli ile bu küresel krizi olabilecek en iyi şekilde atlatmayı başaracaktır. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren sigortacılık sektörümüzün de bu küresel krizle baş edebilecek bir güçte olduğuna inanıyorum. Ama ülke olarak bu küresel krizi dikkatli bir şekilde izlemeli, tam bir dayanışma içerisinde hareket etmeli ve atacağımız her adımın hesabını çok iyi yapmalıyız."



Türkiye'nin reformlar sayesinde sağlam bir iktisadi yapıya kavuştuğunu, ülkede geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak bir istikrar ve güven tablosu mevcut olduğunu kaydeden Yazıcı, "Kişi başına düşen gelirin son dönemlerde neredeyse 5 kat arttığı düşünülürse sigortacılık sektörünün gelişmesi ve büyümesinin kaçınılmaz olduğu görülebilir" dedi.



Sektörümüz yabancılar için hala önemli potansiyel



Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı da Türk sigorta sektörünün hala dünyadaki yabancı yatırımcılar için çok önemli bir potansiyel teşkil ettiğini belirtti.



Türkiye'deki bankaların likit, sigorta şirketlerinin sağlam olduğunu ifade eden Aycı, "Kriz nedeniyle sigorta sektörüne giren yabancı sermaye azalmıştır ama yabancı sermaye asla vazgeçmeyecektir. Yabancılar ülkemizde kalmaya, daha fazla gelmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.



İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara da Türk sigortacılık sektörünün geleceğin sektörü olarak görüldüğünü belirterek, "Türk sigortacılık sektörü, uluslararası sigortacılık şirketlerinin talebine mazhar olmuştur. Türk sigortacılık sektörünün yüzde 70'e yakın kısmı yabancı sigorta şirketlerinin sahipliğine geçmiştir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Prof. Dr. İncekara, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya plaket takdim etti.