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Dünya

Küresel krize karşı 'gülme yogası'

Amerikalılar, bütün dünyayla birlikte kendilerini de sarsan ekonomik krizi 'gülme yogasıyla' unutmaya çalışıyor

22 Aralık 2008 02:00

Amerikalılar, ekonomik krizi "gülme yogasıyla" unutmaya çalışıyor.

15 yıl kadar önce Dr. Madan Kataria tarafından bulunan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapılan "gülme yogası", kişilere gülmeyi tekrar öğretmeyi amaçlıyor.

ABD'deki "gülme yogası" eğitmeni Nira Berry, hayatın zor olduğunu, ekonominin kötü gittiğini belirterek, gülmenin aslında çok kolay olduğunu ve kurslara katılanlara bunu öğrettiklerini ifade etti.

8 yıl önce meme kanserine yakalanan ve kemoterapi sırasındaki acı ve stresi yenmek için gülme yogasına başvuran Berry, günümüzde alternatif iyileşme yöntemleri konusunda insanların daha bilinçli olduğunu, bu nedenle de gülme yogasının şöhretinin arttığını belirtti.

Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor

Berry, gülmenin ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, stresi azalttığını, ruh sağlığını iyileştirdiğini, endorfin seviyesini artırdığını belirterek, 10 dakikalık kahkahanın evde neredeyse 30 dakika pedal çevirmeyle eşdeğer olduğunu ifade etti.

Birçok araştırma gülmenin sağlık için faydalı olduğunu gösteriyor.

Örneğin Maryland Üniversitesi'nden bilim insanlarının 2006'da yaptığı araştırma, komedi filmi izlemenin kalbe doğru kan akışını artırdığını, hüzünlü film izlemeninse bu akışı azalttığını ortaya koymuştu.

Japonya'da yapılan başka bir araştırma da şeker hastalarının kanındaki şeker oranının komedi izledikten sonra düştüğünü göstermişti.

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