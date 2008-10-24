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Ekonomi

Küresel kriz zirvesi başlıyor

Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanları küresel mali krizi ele almak için Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

24 Ekim 2008 03:00

Küresel krizle mücadele için dünya ülkeleri harekete geçti. 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanları küresel mali krizi ele almak için Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, kriz karşısında Asya ve Avrupa'nın eşgüdümlü hareket etmesi gerektiğini belirterek "Ya birlikte çıkacağız ya da birlikte batacağız" dedi. Çin Dışişleri Bakanı, liderlerin uluslararası finans piyasalarına istikrar kazandırabilecek önlemlere odaklanacaklarını aktardı.

Kısa adı ASEM olan birliğin bağlayıcı karar alma yetkisi yok. Ancak toplantıya katılan ülkeler küresel ekonomik büyüklüğün yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor. Kasım ayında da Washington'da önde gelen ülkelerin liderleri benzer bir toplantı yapacak.

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