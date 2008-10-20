Küresel kriz Macaristan’ı vurmaya devam ediyor

Küresel mali krizin ardından Macaristan'da Macaristan Ticaret Bankası (KMB) ve Volksbank dövizle kredi vermeyi dondurduklarını açıklamış, ülkenin en büyük bankası pozisyonundaki OTP ise bundan böyle dövizle kredi vermek için çok düşüneceğini, forint kredilerini ise ülkenin 400 yerleşim biriminde dondurduğunu bildirmişti.



Bugün ise, ülkede hizmet veren Alman Raiffeisen Bankası ile CİB Bankası, İsviçre frangı ile döviz vermeyi durdurduklarını, bundan böyle forint ve Euro kredisi vereceklerini, kredi taleplerinin ise şimdiye dek yapılan incelemelerinin çok daha üstünde olacağını açıkladılar.



