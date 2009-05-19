Küresel kriz Macar salamının sonunu getirdi

Dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle birçok sektörün kepenk kapatmak zorunda kaldığı Macaristan'da, 121 yaşında olan dünyaca ünlü Macar salamı da krize yenik düştü.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1888 yılında kurulan Herz Salam Fabrikası, kriz nedeniyle iflas etti.



Herz A.Ş. Genel Müdürü Endre Nagy, Macar basınına yaptığı açıklamada, kriz nedeniyle aylardır çalışanların maaşlarını veremediklerini söyledi.



Sadece çalışanlarının değil, şirket giderlerini ve bankalara olan kredi borçlarını da ödeyemediklerini söyleyen Macar yönetici, iflas ettiklerini artık yapılacak bir şeyin olmadığını açıkladı.



Fabrikalarında çalışan 130 kişinin kendilerine yeni bir iş aramak zorunda olduğunu söyleyen Endre Nagy, Budapeşte'nin en eski salam fabrikasının kapatılacağı için çok üzgün olduğunu söyledi.



(AA)

