Küresel kriz e-ticareti etkilemedi

Küresel mali krizin reel sektöre olumsuz etkilerinin tersine e-ticaretin bu dönemde büyüme sergilediği bildirildi.



Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi eBay'ın Türkiye iştiraki GittiGidiyor.com'un Genel Müdürü Cenk Angın, 2,5 milyon kayıtlı kullanıcıları bulunduğunu, gelecek yıl bu sayıyı 4 milyona çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.



Ayda ortalama 150 bin adet işlem yapıldığını ifade eden Angın, küresel mali krizinin kendilerine olumsuz bir yansımasının bulunmadığını söyledi.



Angın, geçen yıl aralık ayına kıyasla yüzde 50 büyüme öngördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Her yıl, her ay sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. 2009 içinde kriz nedeniyle iş hacminde her hangi bir daralma görülmüyor. E-ticaret sektöründe pazarın çok önemli bir bölümüne sahip olduğumuzu düşünürsek, e-ticaret sektörünün genel anlamda krizden olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu yılı büyümeyle tamamlayacağız. Gelecek yıl da aynı şekilde büyümemiz sürecek.



Türkiye'de e-ticaret pazarı yaklaşık 10 milyar dolar



Türkiye'de e-ticaret sektörü yeni ve gelişen bir pazar. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir rakam konuşuluyor. Sadece ürün satışından gelecek yıl 700-750 milyon YTL'lik bir ticaret hacminin söz konusu olacağı öngörülüyor."



Kriz ortamında vatandaşların alımlarını daha dikkatli yaptığını dile getiren Angın, şöyle devam etti:



"Mali sıkıntılarda pazara çıkmaktan çekinen tüketici internette aradığı ürünün en ucuzunu, kalitelisini, yenisini bulabiliyor. Bu da e-ticaretin önünü açıyor. Tüketici alışveriş için markete ya da pazara gitse belki ihtiyacından fazla ürün alacak, üstelik yorulmamak için çok gezmeden ürünü bulduğu yerde ücretini önemsemeden alacak. Bu küresel sıkıntının yaşandığı günümüzde tüketicinin aleyhine işler, sanal ortamdan alış veriş yapması ise tüketiciye büyük kazanç sağlar.



Özellikle bizimki kişiler arası alışverişe sanal pazar oluşturan siteler krizden etkilenmiyor, tam tersine büyüyor. Çünkü, kriz ortamlarında satış eğilimlerinin artması, e-ticaretin de yoğunlaşmasına neden oluyor."



Angın, internet kullanımında Avrupa ve ABD'nin gerisinde olduğumuzu, ancak, sektörün giderek geliştiğini vurguladı.



Sanal ortama özel KDV uygulaması



Angın, Maliye Bakanlığının, sanal ortamda yapılan satışlara yönelik özel bir katma değer vergisi düzenlemesine gittiğini söyledi.



Yapılacak olan düzenlemeyle e-ticarette kurumlarla gerçek kişilerin ayrılacağını anlatan Angın, şöyle devam etti:



"Kurumlar fatura kesmeye, KDV'lerini göstermeye devam edecek. Alıcılar da KDV'ler ödemeye devam edecek. Ancak, bizimki gibi işlem yapan sitelerde ise müzayede sahasında el değiştiren mala karşı alıcı veya satıcı KDV ödemeyecek. Sadece site aldığı komisyon üzerinden KDV ödeyecek. KDV ödeme endişesi yaparak, müzayede sitelerinde alışveriş yapmaktan çekinen vatandaşlar bu düzenleme sonucu gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek."



Angın, getirilecek yeni düzenlemeye ilişkin çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.