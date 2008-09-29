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Ekonomi

Küresel kriz, Belçika bankalarını sallıyor

Fortis'in kamulaştırılarak kurtarılmasının ardından Dexia hakkında da olumsuz söylentiler arttı

29 Eylül 2008 03:00

Belçika'da mali sıkıntı içindeki Fortis'in Hollanda ve Lüksemburg'un da katkısıyla kısmen kamulaştırılarak kurtarılmasının ardından bir diğer büyük banka Dexia için de olumsuz söylentiler arttı.

Fransız basınında çıkan Dexia'nın "kısa zamanda sermaye artırımı planladığı" yönündeki haberlerin de etkisiyle Dexia hisseleri Brüksel borsasında günü yüzde 29,65 değer kaybıyla tamamladı.

Dexia'nın piyasa değeri de 4 milyar avro eriyerek, 8,5 milyar avroya indi. Dexia'dan yapılan açıklamada, sermaye arttırımı iddialarına değinilmeden bankadan para akışının "çok sağlıklı" devam ettiği kaydedildi. Bu arada, daha önce zarar görmeyecekleri konusunda Fortis müşterilerine güvence veren Belçika Başbakanı Yves Leterme, Dexia için de "sorumluluklarını yerine getireceklerini" söyledi.

Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders, Fortis için yaptıklarının diğer tüm Belçika bankaları için geçerli olduğunun güvencesini verdi. Dexia'nın sermaye ihtiyacı, tahvil sigortası yapan New York merkezli Financial Security Assurance Inc. biriminin yılın ikinci çeyreğinde 331 milyon dolar zarar açıklamasıyla artmıştı.

Analistler, her gün daha da kötüleşen küresel finansal kriz ortamında Dexia'nın bazı aktiflerini satmak ve sermaye artırımına gitmek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Öte yandan, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hükümetlerinin 11,2 milyar avro ortak sermayeyle kısmen kamulaştırarak kurtarmaya karar verdikleri Fortis, bugün Brüksel borsasında günü yüzde 23,65 ekside kapattı. 1 yıl önce 24 avrodan işlem gören Fortis hisseleri dramatik bir düşüşle 3,97 avroya kadar indi.

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