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Ekonomi

KÜRESEL KRİZ, 30 MİLYON KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTI FAS (A.A)

02 Kasım 2010 11:50

-KÜRESEL KRİZ, 30 MİLYON KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTI FAS (A.A) - 02.11.2010 - Uluslararası para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin dünya genelinde 30 milyon istihdam kaybına yol açtığını belirtti. Strauss-Kahn, Fas'ta düzenlenen İnsanı Gelişim Forumunda yaptığı konuşmada, yeni küreselleşmenin önceliğinin istihdam yaratmak olduğunu söyledi. Dünyada küresel kriz nedeniyle 30 milyon istihdam kaybı olduğuna dikkat çeken Strauss-Kahn, önümüzdeki yıllarda 400 milyon istihdam kaybının olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Strauss-Kahn, yeni küreselleşme çerçevesinde birinci önceliğin istihdam, ikinci önceliğin istihdam, üçüncü önceliğin istihdam olması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, küresel bazda 210 milyon işsiz bulunuyor ve gelecek 10 yılda yaklaşık 440 milyon genç istihdam piyasasına katılacak.

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