Küresel konut fiyat endeksi artış rekoru kırıyor; Türkiye düşüşte

Geçmiş dönemlerde yüksek oranda konut fiyat artışıyla sıralamada hep ilk üçte yer alan Türkiye'de yüzde 7.5'lik düşüş yaşandı. 2015 yılında yüzde 14'lük yükselişle zirvede olan Türkiye o tarihten bu yana küresel konut liginde ivme kaybediyor. IMF'nin 2016 raporunda 39'uncu, 2017'de ise 51'inci, 2018'de ise 60'ıncı sırada yer alan Türkiye 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla 61'inci sırada bulunuyor.

İsmail Şahin'in haberine göre, söz konusu dönemde İngiltere'de yüzde 0.6 ve Hong Kong'da yüzde 4.4'lük değer kaybı görülürken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 5.5 ve Katar'da yüzde 6.3 düşüş yaşandı.

Avustralya, Kanada, Hindistan, Brezilya konut fiyatlarının gerilediği diğer ülkeler oldu. ABD'de konut fiyatları yüzde 1.6 artış gösterirken, Fransa ve Çin'de yüzde 2.3, Almanya'da 3.2, Rusya'da 3.6, İspanya'da 4.5, Yunanistan'da 8.5 ve Portekiz'de yüzde 10.5 yükseliş yaşandı.

Kiralar daha çok arttı

IMF'nin verilerine göre, Türkiye'de ev fiyatlarının artış hızı, kiraların artış hızının gerisinde kaldı. Konut fiyat artışıyla kira bedellerinin artışını karşılaştıran endekse göre 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye'de bu oran 98.1 oldu.

Son 9 yılda satılık evin fiyat artışı kira artışının yüzde 2 altında kaldı

Bir başka deyişle, son 9 yılda satılık evin fiyat artışı kira artışının yüzde 2 altında kaldı, yani konutta kira getirisi satılık fiyat artış hızını geçti. 2015 yılında yüzde 42'lik fark ile Türkiye, satılık konut fiyatlarının kira bedellerine göre en fazla arttığı ülke olmuştu.