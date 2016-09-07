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BBC Türkçe

Küresel konut fiyat artışında Türkiye yine zirvede

Times gazetesinden: Göçmen krizi, artan terör saldırıları ve giderek muhafazakârlaşan Cumhurbaşkanı'na rağmen konut fiyatları artmaya devam ediyor

07 Eylül 2016 18:07

2016'nın ikinci üç aylık döneminde küresel konut artışı sıralamasında Türkiye ilk sıradaki yerini korudu.

küresel konut fiyatı artış raporundayüzde 19 olarak hesaplamıştı

Raporda enflasyon etkisinden arındırılmış reel artış göz önüne alındığında, Türkiye'deki fiyat artışının sıralamada 13'üncülüğe gerilediği ifade ediliyor.

Ağustos ayı sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,20 seviyesinde bulunuyor.

Knight Frank şirketi Türkiye'deki konut fiyat artışının arkasındaki dinamiklere dair fazla yorum yapmasa da, İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi "Göçmen krizi, artan terör saldırıları, komşusunda savaş ve giderek muhafazakârlaşan bir Cumhurbaşkanı olabilir ama ülkedeki konut fiyatları başka hiçbir yerde olmadığı kadar hızlı artıyor" diyor.

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