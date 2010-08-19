-KÜRESEL KOBİ FİNANSMAN MODELİ YARIŞMASI WASHINGTON (A.A) - 19.08.2010 - Kanada'nın Toronto şehrinde 26-27 Haziranda düzenlenen G-20 Liderler Zirvesinin ardından başlayan Küresel KOBİ finansman modeli yarışmasında 15 en iyi model seçilecek. KOBİ Finansmanına yönelik modellerin sunulması için son başvuru tarihi 5 Eylül 2010 olarak belirlenirken, kazanan fikir sahipleri, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 Kasım'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne davet edilecek. Kazanan yarışmacılar, G-20 Güney Kore Zirvesi'nin ardından, Almanya'daki KOBİ konferansında, yatırımcılar ve bağışçı kurumlarla bir araya getirilecek. Tüm KOBİ'lere açık olan yarışmada katılımcılar, 5 Eylül 2010'a kadar, ''http://www.changemakers.com/SME-Finance'' internet adresine başvuruda bulunabilecekler. 9 Kasım 2010 tarihinde sonuçlanacak yarışma, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Asya olmak üzere 6 bölgeden en az bir kazanan olması şartıyla toplam 15 kazanan KOBİ finansmanı modeli ilan edilecek. Belirlenecek olan modellerin getirdiği finansman çözümleri esas alınarak, uluslararası yatırımcılar ile kalkınma bankaları tarafından, yerel bankalara KOBİ finansman desteği sağlanacak.