Küresel kiz gurbetçiyi cimrileştirdi

Krizle birlikte yurtdışına çalışmaya giden işçi sayısı yarı yarıya azaldı.İşçilerin ailelerine de daha az döviz gönderdiği belirlendi.
Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan ailelerin umut olarak
gördüğü yurtdışında yaşayan yakınları, başka bir ifadeyle söylersek
‘gurbetçiler’, ‘göçmenler’, küresel krizin yarattığı durgunluktan
olumsuz etkilendi. BBC için konuyu inceleyen ABD merkezli Göç Politika
Enstitüsü, kriz nedeniyle daha az kişinin yurtdışına çalışmaya
gittiğini ve bu kişilerin ailelerine daha az döviz gönderir hale
geldiğini ortaya koydu. Enstitü, Türkiye’ye gelen işçi dövizlerinin de
2008’e göre yüzde 43 düştüğünü tesbit etti.
Araştırmaya göre,
ABD’ye giden Meksikalılar’ın sayısı 2006’dan bu yana yüzde 40,
İspanya’ya giden Romanyalı ve Bulgarların sayısı ise yüzde 60 geriledi.
2006-2008 arasında sınırı yasadışı yollardan geçerken yakalanan
Meksikalılar’ın sayısının üçte bir düşmesi bu sonucu doğrular
nitelikte. Krizin en sert vurduğu inşaat ve konaklama sektörlerinde
çalışan göçmen işçiler, yerlilerden daha fazla işlerini kaybetme
riskiyle karşı karşıya kaldı.
Türk işçiler daha az para aktardı
Yurtdışında
çalışan Türk işçileri, 2009’un ilk altı ayında, 2008’e göre yüzde 43
daha az döviz gönderdi. Ancak Türkiye’de yurtdışında çalışan işçilerden
gelen döviz gelirleri gayri safi yurtiçi hâsılanın çok küçük bir
bölümünü oluşturuyor. Buna karşılık, milli gelirinin üçte birini işçi
dövizlerinin oluşturduğu Moldova’da yüzde 37’lik düşüş, dramatik bir
etki yaratıyor. Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu birkaç
ülkede yurtdışından gelen işçi dövizlerinde yükseliş oldu. Yurtdışında
çalışanların gelirleri düşse de birçok yerde eve dönüş yaşanmıyor.
Bunda, göçmen işçilerin kendi ülkelerinde ekonomik koşulların çok daha
kötü olmasının yanı sıra ülkelerine döndüklerinde tekrar yurtdışına
çıkmak isterlerse bunun zor ve maliyetinin yüksek olması etkili oluyor.
Tersine göçün olmamasında, bazılarının yasadışı yollardan yurtdışına
çıkmış olmaları ve isteseler bile ülkelerine dönme olanakları
bulunmaması da etkili oluyor.
Orta ve Doğu Avrupa’dan İngiltere ve
İrlanda’ya çalışmak için gelenler, kendi ülkelerinde ekonomik koşullar
çok fazla kötüleşmediği için eve dönüyor. Çin’de kırsal kesimden 140
milyon kişi çalışmak için sanayi şehirlerine akın ediyor. Resesyon çoğu
ülkede hükümetlerin yerli işçilerini korumak için önlem almasına neden
oluyor. Malezya, Avustralya ve Rusya’nın da içinde bulunduğu ülkeler,
yabancı işçiler için verdikleri izinlerin sayısını sınırlarken, İspanya
ve Japonya gibi ülkelerde göçmen işçilerin ülkelerine dönmeleri için
tek yönlü bilet alınması veya toplu ödeme gibi özendirme tekliflerinde
bulunuyor.
Asya’daki bazı ülkeler para havalesini kesmedi
Araştırmaya
göre, Asya’da bazı ülkelerde yapılan havaleler artmaya devam etti.
Araştırmada, Çin’de iç kesimlerden sanayinin ve dolayısıyla istihdamın
yaygın olduğu kıyı şeridine giden milyonlarca göçmen işçinin durumu da
incelendi. Buna göre, Çin’de yeni yılla beraber geleneksel olarak
memleketlerine dönen göçmen işçilerin ekonomik koşullardan
etkilendikleri ve tatil döneminin ardından sanayi kentlerine geri
dönenlerin sayısının azaldığı belirlendi. 2009 yılının başlarında
yaklaşık 20 milyon işsiz Çinli’nin kentlerden kırsal kesime döndükleri
tahmin ediliyor.