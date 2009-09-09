Küresel kiz gurbetçiyi cimrileştirdi

Krizle birlikte yurtdışına çalışmaya giden işçi sayısı yarı yarıya azaldı.İşçilerin ailelerine de daha az döviz gönderdiği belirlendi.



Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan ailelerin umut olarak gördüğü yurtdışında yaşayan yakınları, başka bir ifadeyle söylersek ‘gurbetçiler’, ‘göçmenler’, küresel krizin yarattığı durgunluktan olumsuz etkilendi. BBC için konuyu inceleyen ABD merkezli Göç Politika Enstitüsü, kriz nedeniyle daha az kişinin yurtdışına çalışmaya gittiğini ve bu kişilerin ailelerine daha az döviz gönderir hale geldiğini ortaya koydu. Enstitü, Türkiye’ye gelen işçi dövizlerinin de 2008’e göre yüzde 43 düştüğünü tesbit etti.



Araştırmaya göre, ABD’ye giden Meksikalılar’ın sayısı 2006’dan bu yana yüzde 40, İspanya’ya giden Romanyalı ve Bulgarların sayısı ise yüzde 60 geriledi. 2006-2008 arasında sınırı yasadışı yollardan geçerken yakalanan Meksikalılar’ın sayısının üçte bir düşmesi bu sonucu doğrular nitelikte. Krizin en sert vurduğu inşaat ve konaklama sektörlerinde çalışan göçmen işçiler, yerlilerden daha fazla işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.



Türk işçiler daha az para aktardı



Yurtdışında çalışan Türk işçileri, 2009’un ilk altı ayında, 2008’e göre yüzde 43 daha az döviz gönderdi. Ancak Türkiye’de yurtdışında çalışan işçilerden gelen döviz gelirleri gayri safi yurtiçi hâsılanın çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Buna karşılık, milli gelirinin üçte birini işçi dövizlerinin oluşturduğu Moldova’da yüzde 37’lik düşüş, dramatik bir etki yaratıyor. Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu birkaç ülkede yurtdışından gelen işçi dövizlerinde yükseliş oldu. Yurtdışında çalışanların gelirleri düşse de birçok yerde eve dönüş yaşanmıyor. Bunda, göçmen işçilerin kendi ülkelerinde ekonomik koşulların çok daha kötü olmasının yanı sıra ülkelerine döndüklerinde tekrar yurtdışına çıkmak isterlerse bunun zor ve maliyetinin yüksek olması etkili oluyor. Tersine göçün olmamasında, bazılarının yasadışı yollardan yurtdışına çıkmış olmaları ve isteseler bile ülkelerine dönme olanakları bulunmaması da etkili oluyor.



Orta ve Doğu Avrupa’dan İngiltere ve İrlanda’ya çalışmak için gelenler, kendi ülkelerinde ekonomik koşullar çok fazla kötüleşmediği için eve dönüyor. Çin’de kırsal kesimden 140 milyon kişi çalışmak için sanayi şehirlerine akın ediyor. Resesyon çoğu ülkede hükümetlerin yerli işçilerini korumak için önlem almasına neden oluyor. Malezya, Avustralya ve Rusya’nın da içinde bulunduğu ülkeler, yabancı işçiler için verdikleri izinlerin sayısını sınırlarken, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde göçmen işçilerin ülkelerine dönmeleri için tek yönlü bilet alınması veya toplu ödeme gibi özendirme tekliflerinde bulunuyor.



Asya’daki bazı ülkeler para havalesini kesmedi

Araştırmaya göre, Asya’da bazı ülkelerde yapılan havaleler artmaya devam etti. Araştırmada, Çin’de iç kesimlerden sanayinin ve dolayısıyla istihdamın yaygın olduğu kıyı şeridine giden milyonlarca göçmen işçinin durumu da incelendi. Buna göre, Çin’de yeni yılla beraber geleneksel olarak memleketlerine dönen göçmen işçilerin ekonomik koşullardan etkilendikleri ve tatil döneminin ardından sanayi kentlerine geri dönenlerin sayısının azaldığı belirlendi. 2009 yılının başlarında yaklaşık 20 milyon işsiz Çinli’nin kentlerden kırsal kesime döndükleri tahmin ediliyor.