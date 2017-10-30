Küresel karbondioksit salımı hızla yükseliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM), havadaki karbondioksit değerlerinin \"endişe verici bir düzeye\" yükseldiği uyarısı yaptı.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, yükselen karbondioksit değerlerinin deniz seviyelerini 20 metre yükseltebileceğine ve hava sıcaklığını üç derece arttırabileceğine dikkat çekti.

2016 yılından beri son on yıla oranla yüzde elli daha hızlı yükselen değerler endişe veriyor. Bu artış, sanayi öncesi dönedmedik düzeyine göre yüzde 45 daha fazla.

Yetkililer, kimsenin bu seviyede karbondioksit artışı beklemediğini söylerken bir önceki buz devrinden beri değerlerin yüz kat daha hızlı arttığını vurguladı. Karbondioksit seviyesi en son milyonlarca yıl önce Pliyosen Çağında 400 ppm\'e çıkmıştı.

WMO bülteninde yer alan açıklamada, \"480 ppm\'i geçen karbondioksit değerleri, yüzyıllardır var olan doğa değişimi sınırını aşıyor. Pliyosen Çağında ana yüzey dereceleri, bugüne göre iki derece daha azdı. Batı Antarktika ve Grönland\'deki buz tabakaları erimiş ve su seviyelerinin 10 ila 20 metre yükselmesine sebep olmuştu\" ifadeleri yer aldı.

Elde edilen son veri, gelecek ay Bonn\'da düzenlenecek olan ve 2015 yılında Paris\'te 195 ülkenin katılımıyla düzenlenen anlaşmanın tartışılacağı iklim görüşmelerinin önemini gösterdi. (Fotoğraflı)