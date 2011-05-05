-KÜRESEL KADIN LİDERLİK ÖDÜLÜ BAN KI-MOON'A İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Kadınların ekonomik ilerlemesini hızlandırmaya odaklanan iş dünyası forumu Küresel Kadın Zirvesi, ''Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'' ile başladı. Zirve Başkanı Irene Natividad, basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 35 bakanın katıldığı toplantı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İspanya'dan Güney Kore'ye, Güney Afrika'dan Sırbistan'a kadar dünyanın birçok bölgesinden katılımın olduğunu belirtti. İş dünyası, siyaset ve sivil toplum alanlarındaki tecrübe ve uzmanlığı bir araya getirmeden kadınlara fayda sağlayacak uzun soluklu bir dönüşüm yaratılamayacağını ifade eden Natividad, zirveye hükümet yetkililerinin yanı sıra 81 ülkeden yaklaşık bin kişinin katıldığını, yabancı konuklar arasında 69 delegeden oluşan grubuyla en yüksek katılımı Çin'in sağladığını söyledi. Çin'i sırasıyla Malezya, ABD, Vietnam, İspanya, Moğolistan, Güney Kore, Bangladeş ve Güney Afrika'nın izlediğini anlatan Natividad, katılan delegelerin üçte birinin Asya Pasifik bölgesinden geldiğini, günümüzde küresel ekonomi açısından ağırlık merkezinin Batı ve ABD'den Doğuya kaydığını, Asya Pasifik ülkelerinin bu kadar çok delegasyona sahip olmalarında bunun da etkili olduğunu vurguladı. Zirveye Tunus, Ürdün, Umman gibi ülkelerden de katılım olduğuna işaret eden Natividad, bölgedeki çalkantılar nedeniyle katılımın beklenenin altında olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgesinde bir model ülke ve cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Natividad, ülkenin güçlü demokratik ve ekonomik kurumlarıyla bugün çok başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi. -BAN KI-MOON VE AYNUR BEKTAŞ'A ÖDÜL- Nativiad, zirvenin klasikleşen ''Küresel Kadın Liderlik Ödülü''nün tarihinde ilk kez bir erkeğe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a verileceğini ifade ederek, ''Kadınlara yardım eden erkekleri de selamlamak istiyoruz. Bu açıdan kadınların karşılaştığı sorunları çözmek için BM Kadın Örgütünün kurulmuş olması Genel Sekreterin bize bırakacağı mirastır, biz de buna duyduğumuz saygıyı ifade etmek istedik'' şeklinde konuştu. Ödül töreninin 7 Mayıs Cumartesi akşamı Ban Ki-Moon'un katılımıyla yapılacağını belirten Natividad, Türkiye Kadın Liderlik Ödülünün ise Anadolu'da kadınlara yönelik istihdam yaratan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş'a verileceğini bildirdi. -MALEZYA, 2013'TEKİ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK- Malezya Başbakanı Najib Tun Abdul Razak'ın eşi Datin Paduka Suri Rosmah Mansor da zirvenin aslında ''Kadınlar Davos'u'' olarak bilindiğini, zirveye 60 kadından oluşan bir delegasyonla katıldığını belirtti. Günümüzde kadınların artık dikkate alınması gereken bir güç haline geldiğini, kadın girişimcilerin coğrafi engelleri kırarak yeni fırsatlara bakmaları gerektiğini dile getiren Mansor, kadınların son derece akıllı yaklaşımları bulunduğunu ve dünyanın şekillendirilmesinde erkeklerle birlikte eşit rol üstlenebileceklerini vurguladı. Mansor, Malezya'nın 2013 yılında gerçekleştirilecek Küresel Kadın Zirvesine ev sahipliği yapacağını da bildirdi. -''KADINLAR, ZORLUKLARI AŞMANIN ANAHTARI''- Namibya Başkanı Hifikepunye Pohamba'nın eşi Penehupifo Pohamba da ''Kadınlarını ve kızlarını geride bırakan hiçbir ülke kalkınamaz. Kadınların ilerlemesi, gelişmesi küresel zorlukları aşmanın anahtarıdır. Dünyada hala finansal ve ekonomik krizin etkilerini görüyoruz. Ekonomik iyileşmenin ardındaki güç kadınlar olabilir'' dedi. Kadının Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun da Türkiye'nin Küresel Kadın Zirvesinin 21.'sine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zirve kapsamında forumlar, oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla kadınların küresel bazda fırsatlarının genişletilmesi, kadınlar için yeni fırsatlar yaratılması ve mevcut sorunlara yaratıcı çözümler sunulmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.