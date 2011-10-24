-Küresel iyimserlik azaldı İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Grant Thornton'un 3. çeyrek sonu itibariyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, küresel iyimserlik göstergesi yüzde 31'den yüzde 3'e geriledi. Grant Thornton'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde bulunulan ekonomik ortam, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri de etkisi altına almış görünüyor. Çin ve Hindistan'da iyimserlik göstergesi 2. çeyreğe göre 29'ar puan azalırken, Türkiye'de yüzde 57'den yüzde 31'e gerileyerek, 26 puanlık düşüş gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde çok daha dramatik düzeyde gerçekleşen düşüş, Kuzey Amerika'da yüzde 43'ten yüzde 3'e, AB'de yüzde 34'ten sıfıra kadar gerilemeye işaret ediyor. Grant Thornton International Başkanı Ed Nusbaum, göstergelerin, ekonomik krizin yaşandığı 2009'dan bu yana gözlemlenen en kötü rakamlar olduğunu belirterek, olumsuz beklentinin ve kötümserliğin, büyüme beklentilerini de sekteye uğrattığını kaydetti. Nusbaum, şu görüşleri aktardı: ''Araştırmaya katılanlar, bizlere, gelecekte olabileceklere karşı kontrol imkanlarının artık bulunmadığını hissettiklerini ve bu algının da istikrar ve büyüme elde etmeye yönelik adımların bir işe yaramayacağını hissetmelerine sebep olduğunu anlatıyorlar. Sadece 3 ay önce, iyiye gidermiş gibi görünen küresel ekonomi, şimdilerde yerini tamamen belirsizliğe bırakmış durumda.'' -Türkiye iyimserlikte 14. sıradan 20. sıraya geriledi- Geçtiğimiz çeyrekte, istihdam ve karda büyüme ifade eden ekonomilerde bile rakamlar, küresel ölçekte istihdamda 11, gelirde 10 ve karlılıkta 9 puanlık düşüşlere işaret ediyor. Türkiye'de ise, istihdam, gelir ve karlılığa ait beklenti rakamlarında düşüş oranları 29, 17 ve 5 puan olarak gerçekleşiyor. Küresel ölçekte büyümenin önündeki en büyük engel yüzde 32'lik oranla talep azlığı olarak ortaya çıkarken, Türkiye'de büyümenin önündeki en büyük engeller sorusuna verilen cevaplarda dikkati çeken üç temel başlık yüzde 44 ile yetenekli işgücüne erişim zorluğu, yüzde 39 ile talep azlığı ve yüzde 39 ile finansman maliyeti oldu. Nusbaum, iki yıl önce, gelişmekte olan piyasaların, krizin atlatılmasına destek olması öngörülürken, şimdi onlarda da belirgin bir özgüven daralması gözlendiğini vurguladı. Türkiye'de ise endişenin temel sebebi olarak doların fazla yükselmesinin göze çarptığını ifade eden Nusbaum'a göre, dünyanın birçok bölgesine göre daha iyi seyreden bir ekonomide faaliyet gösteren Türkiye'deki iş adamları, buna rağmen oldukça temkinli davranıyorlar.