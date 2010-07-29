-KÜRESEL ISINMADA YENİ KANITLAR WASHINGTON (A.A) - 28.07.2010 - Bilim adamları, küresel ısınmanın devam ettiğine dair yeni kanıtlar sundu. Yıllık yayımlanan ''İklimin Durumu'' raporunda, iklimle ilgili önemli göstergelerin küresel ısınmanın sürdüğüne işaret ettiği ve geçen on yılın en sıcak dönem olduğunu belirtildi. 48 ülkeden 300'den fazla bilim adamının hazırladığı raporda, hava sıcaklığı, suyun buharlaşma oranı, deniz yüzeyi sıcaklığı, okyanus üzerinde hava sıcaklığı, kar kalınlığı ve buzullar gibi göstergelerin incelenmesinin hep ''küresel ısınmanın yadsınamaz'' olduğu sonucuna götürdüğü vurgulandı. Raporda, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların karşılaştırmaları yapılırken, devam eden ısınmanın sahil kentleri, altyapı, su tedariki, sağlık ve tarımı tehdit edeceğine dikkat çekildi. Geçen her 10 yılda ısınmanın 0,11 santigrat derece kadar arttığı, bunun çok küçük bir artış gibi görünebileceği, ancak son 50 yılda sıcaklığın 0.55 santigrat derece artmasının bile dünyayı halihazırda değiştirdiğine işaret edilen raporda, buzulların eridiği, şiddetli yağışların yoğunlaştığı, sıcak hava dalgalarının daha yoğun ve sık görüldüğü hatırlatıldı.