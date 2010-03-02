Küresel ısınma yüzünden intihar ettiler!

T24 - Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 56 yaşındaki Francisco Lotero ve 23 yaşındaki Miriam Coletti çifti küresel ısınma korkusu nedeniyle aralarında bir intihar anlaşması yaptı.



Önce oğullarını ve yedi aylık bebeklerini silahla vurup, daha sonra kendilerini öldürdüler.



İki yaşındaki oğulları Francisco olay yerinde derhal yaşamını yitirdi.



Ancak çiftin adı açıklanmayan bebekleri, göğsünden vurulmasına rağmen, babasının silahından çıkan mermi hayati organlarına isabet etmediği için hayatta kaldı. Anne ile baba bunun farkında olmadan yaşamlarına son verdiler.



Yedi aylık bebek mucizevi bir şekilde göğsünde bir mermiyle üç gün boyunca annesinin, babasının ve kardeşinin cesetlerinin yanında hayatta kalmayı başardı.



Komşuların üç gün sonra bulduğu bebek derhal hastaneye kaldırıldı.



Arjantin'in Corrientes bölgesindeki Goya'daki hastanede tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.



Polis tarafından evde bulunan intihar notunda, anne ile babanın küresel ısınmanın sonuçlarından korktukları için hayatlarına son verdiklerini yazdıkları açıklandı.







