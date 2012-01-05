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Dünya

Küresel ısınma fok neslini tehdit ediyor ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 12:07

-Küresel ısınma fok neslini tehdit ediyor ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Bilim adamları, küresel ısınma yüzünden üzerinde yaşayacak buz bulamadıkları için Grönland foklarının Kanada açıklarında kitleler halinde öldüğünü bildirdi. Duke Üniversitesi bilim adamları, Plos ONE dergisinde yayımlanan makalelerinde, küresel ısınma nedeniyle buz oluşmadığı ve mevcut buz eridiği için Kanada'nın doğu sahillerinde fok yavrularının hayatta kalamadığını belirtti. Fokların neslinin devamından endişe eden bilim adamları, yavrulama mevsiminde bebek fokların topluca öldüğünü belirtti. 1979'dan beri toplanan uydu görüntülerine göre, Grönland foklarının yavrulama alanı olan bölgedeki buz her yıl yüzde 6 kayba uğruyor.

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