Küresel ısınma açlığı tetikledi

2008 yılı Dünya Açlık Raporu'na göre, yeryüzünde yaklaşık bir milyar kişi açlık çekiyor. Küresel kriz, yükselişe geçen gıda fiyatları ve küresel ısınma nedeniyle açlık sorunu büyüyor.



2008 Dünya Açlık Raporu’na göre, dünyada açlık giderek artıyor, özellikle Afrika’da Sahra’nın güney bölgelerinde açlık çeken insanların sayısında artış gözleniyor.



Washington Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü ile merkezi Bonn’da bulunan Dünya Açlara Yardım Derneği tarafından tanıtılan rapor 88 ülkeyi kapsayan verilere dayanıyor. Ancak güvenilir veriler olmadığı gerekçesiyle, Afganistan, Irak, Somali gibi ülkeler raporda yer almıyor.



Berlin'de düzenlenen basın toplantısında raporu tanıtan, Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü Müdürü Joachim von Braun’a göre, dünyada yoksul ülkelerin durumunda 2008 yılında da değişiklik olmadı. Braun; Peru, Brezilya, Vietnam gibi ülkelerde açlıkla mücadelede ilerleme sağlanmasına rağmen, dünyada açlık çeken insanların sayısında artış kaydedildiğini belirtti. Dünya Gıda Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 925 milyon insanın açlık ile karşı karşıya. Braun, tahminlerine göre açlık çekenlerin sayısının bu yıl içinde 75 milyon artacağını kaydetti.



“Çiftçiler desteklenmeli”



Afrika’da ve özellikle de Sahra’nın güneyindeki ülkelerde, gıda maddeleri fiyatlarındaki artışı yüzünden, açlık çeken insanların sayısının yükseleceği tahmin ediliyor. 2008 Dünya Açlık Raporu’na göre, açlığın en çok görüldüğü ülkeler arasında birinci sırada yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni, Eritre ve Burundi izliyor. Bu ülkelerde, açlık çeken her üç kişiden ikisi kırsal bölgelerde yaşıyor. Buna rağmen tarım olanaklarının kullanılmadığını belirten Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü Müdürü Joachim von Braun, çiftçilere verilen desteğin arttırılması gerektiğini dile getirdi.



Gelişmekte olan ülkelere tarım alanında yeni yatırımlar yapılması gerektiğini belirten Braun, çiftçilerin piyasada ürünlerini satabilme imkanlarının arttırılmasının şart olduğunu söyledi. Braun, tarım ve gıda sektöründe yaşanan kriz nedeniyle çiftçilerin özellikle bu yılın başında gübre ve tohum bulmakta zorluk yaşadığını hatırlattı.



Finans piyasalarındaki krizin etkisi



Uluslararası finans piyasalarında yaşanan kriz nedeniyle talebin düşmesi, böylelikle de tarım sektöründe fiyatların artmaması bekleniyor. Ancak gıda politikaları uzmanı Braun’a göre, madalyonun bir de diğer yüzü var. Braun'a göre, uzun vadede tarım alanında yapılacak yatırımlar için sermaye bulmak daha da zor olacak.



Bankaları kurtarmak için sunulan paranın çok küçük bir bölümünün kalkınma yardımlarına ayrıldığını belirten Dünya Açlara Yardım Derneği Başkanı Ingeborg Schaeuble, Alman hükümetini eleştirdi. "Yaklaşık bir milyar aç insan olması, insanlık için utanç verici bir durum. Üstelik bankalara kıyasla bu insanların yaşanan felakette hiç bir suçu yok" diyen Schaeuble, zengin ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere tarım alanında yılda en az 10 milyar euro daha fazla yatırım yapmasını ve ticaretin adil olmasını talep etti.









