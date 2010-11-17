-KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ SONA ERDİ SAN FRANCİSCO (A.A) - 17.11.2010 - ABD'nin San Francisco şehrinde dün başlayan ''3. Küresel İklim Zirvesi'' kısa adı R20 olan ''Bölgesel İklim Hareketi''nin resmi olarak kuruluşuna imkan sağlayan deklarasyonun imzalanmasıyla sona erdi. Deklarasyona, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı Rona Yırcalı ile California Valisi Arnold Schwarzenegger'in yanı sıra 34 ülkeden çok sayıda yetkili de imza koydu. California Üniversitesi'nin Davis Kampüsü'nde gerçekleştirilen zirvenin bugünkü bölümüne İngiltere Prensi Charles video konferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında doğal kaynakların doğru kullanılmasında sorumlu önderlik önerisinde bulunan Charles, toplumda bütün örgütler uyum içinde çalışmazsa başarıya ulaşılamayacağını söyledi. 2007'de Yağmur Ormanları Projesini geliştirdiğini belirten Charles, bu projenin hedefinin de tropik ormanların yok olmasının yavaşlatılarak iklim değişikliğini önleme konusunda pratik önlemler geliştirilmesini içerdiğini anlattı. -VALİ SCHWARZENEGGER- Zirvenin sonunda kapanış konuşması yapan California Valisi Arnold Schwarzenegger, yerel hükümetlerin, ''ulusal ve uluslararası hareketi beklemeye zamanı olmadığı''nı söyleyerek, ''Yeşil hareket uluslararası anlaşma olmaksızın elindeki tüm olanaklarla yoluna devam ediyor'' dedi. Hayatında önem verdiği üç insan bulunduğunu belirten Schwarzenegger, bunlardan birincisinin Nelson Mandela olduğunu, Mandela yönetime geldiğinde herkesin ''Güney Afrika'da kan gövdeyi götürecek'' dediğini oysa şu anda işlerin gayet iyi durumda olduğunu anlattı. İkinci önem verdiği kişinin Mihaile Gorbaçev olduğunu, çünkü kendi aleyhine olacağını bildiği halde demir perdenin yıkılmasını sağladığını belirten Schwarzenegger, üçüncü önem verdiği kişinin de kayınvalidesi Eunice Kennedy Shriver olduğunu, çünkü Shriver'in engellilerin toplumda yer almaları için önderlik ettiğini söyledi. Bugünkü engelli olimpiyatlarının yapılması ve engellilerin topluma kazandırılmasında Shriver'in çabalarının büyük olduğunu belirten Schwarzenegger, sosyal projelerde çalışmanın da tıpkı vücut geliştirmeye benzediğini, bu konularda çalışmaya alıştığını bu yüzden valiliği bıraktığında da çalışmalara devam edeceğini belirterek, görev süresinin dolmasından sonra da temposunun düşmeyeceğinin sinyalini verdi. -DİĞER KONUŞMACILAR- Zirvede söz alan konuşmacılar ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çevre ve iklim değişikliği konularında el birliğiyle çalışmaları gerektiğini vurguladı. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin bütün ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiği zirvede dile getirilirken Şikago'da ABD'nin en yüksek binasının üzerine bir rüzgar tribünü koyarak binanın bütün enerjisini üretecek bir proje başlatıldığı, yeterince su kaynağı bulunmayan Katar Emirliği'nde ise deniz suyunun arıtılmasında güneş enerjisinin kullanılmaya başlandığı ve 2024 yılına kadar ülkenin gıda ihtiyacının tam olarak karşılanmasının planlandığı anlatıldı. Yine yapılan konuşmalarda, Amerika'nın en büyük nakliye dağıtım kuruluşlarının önümüzdeki 5 yıl içinde kamyonlarının yüzde 50'sini elektrikle çalışır hale getirmeyi hedefledikleri kaydedildi. Zirvedeki ana tema ise özel sektör, akademik kuruluşlar, ülke hükümetleri, uluslararası organizasyonlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip, projeler üreterek çevre ve iklim konularında ulusal ve uluslararası seviyede bunlara hareket kazandırmak olarak öne çıktı. -WCF BAŞKANI YIRCALI- Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı Rona Yırcalı da üretim ve çevre konularının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Çevre konularının insanlığın geleceği için tabii ki çok önemli olduğunu, ancak hızla artan dünya nüfusu, azalan su, gıda ve doğal kaynakların her türlü üretimi daha da önemli hale getirdiğine işaret eden Yırcalı, dünyada refahın yükseltilmesi, işsizliğin ve sosyal çalkantıların azaltılması için her türlü üretim artışının esas olduğunu kaydetti. Yırcalı, WCF olarak dünya üzerindeki tüm odalara ve oda üyesi kişi ve kuruluşlara bu zirvede ele alınan konuları ileterek desteklerini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi. Bu arada, Yırcalı, Schwarzenegger'i 2011'in Haziran ayında Meksiko Ctiy'de de yapılacak olan Dünya Odalar Federasyonu kongresine davet etti. -R20 KOALİSYONU- Bölgesel hükümetler, eyalet hükümetleri, gözlemci ülkeler ve danışmanlık gruplarının oluşturduğu R20 koalisyonu, düşük karbon salımı projelerini hayata geçirmek için ortak ekonomik ağırlıklarını kullanmayı amaçlıyor. Aralık ayında 200 kadar ülkeden delege Meksika'nın Cancun bölgesinde bir araya gelerek, küresel iklim değişikliği anlaşması taslağını hazırlamak için çalışacaklar.