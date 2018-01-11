Küresel gıda fiyatları 2017 yılında yüzde 8.2 yükseldi

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Küresel düzeyde gıda fiyatları 2017 yılında yüzde 8.2 ile, 2014 yılından bu yana en yüksek düzeyde arttı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, uluslararası pazarlardaki başlıca gıda maddelerinin fiyat ve ticaretinin takip edilerek hesaplandığı endeks, Aralık ayında yüzde 3.3 düşmesine karşın, yılın genelinde yükseldi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre;

- Yüksek ihracat arzları ve düşen talep nedeniyle yağsız ve yağlı süt tozunun yanı sıra peynir ve tereyağının uluslararası fiyatlarındaki gerileme nedeniyle FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık ayında yüzde 9.7 azalmasına karşın, yıllık bazda yüzde 31.5 yükseldi.

- FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Kasım ayına göre Aralık’ta Malezya ve Endonezya’daki palm yağının etkisiyle yüzde 5.6 düşmesine karşın, yıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

- FAO Şeker Fiyat Endeksi de mevsimsel faktörler ve yüksek hasat beklentisinden dolayı Kasım ayına göre yüzde 4.1 geriledi ve yıllık bazda düşüş oranı yüzde 11.2\'ye çıktı.

- FAO Tahıl Fiyat Endeksi’nde ise üç aydan bu yana istikrarını sürdürüyor. Endeks 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 3.2 yükselirken zirve yaptığı 2011 yılının yüzde 37 altında gerçekleşti.

- FAO Et Fiyat Endeksi Aralık’ta çok az değişirken bunda güçlü arzdan dolayı uluslararası sığır eti fiyatlarının düşmesi rol oynadı. Tüm yıla bakıldığında ise Et Fiyat Endeksi 2016 seviyesine göre yüzde 9.0 arttı.