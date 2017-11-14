Küresel gelişmelerle dolar 3.87 lirada, euro rekor tazeledi

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD ekonomisinde gelişmelere bağlı olarak küresel düzeyde yükselen dolar, TÜrkiye\'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının da itkisiyle 3.87 liranın üzerinde, euro rekor tazeledi.

ABD ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık\'ta 0.25 puan artıracağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Merkez Bankası\'nın dün açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye\'de yılsonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.89 düzeyinden yüzde 10.68\'e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 8.52\'den, yüzde 8.65\'e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7.98\'den yüzde 8.25\'e çıktı.

ABD para birimi geçen hafta tırmandığı 3.90 düzeyinden yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra 3.88\'in üzerine çıktı. Dolar yeni günde 3.87 - 3.88 lira aralığında hareket ederken, dün 4.5358 lira ile rekor kıran euro da, erken saatlerde 4.5408 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı ve ardından 4.53 - 4.54 aralığına çekildi.

Yeni güne yüzde 0.09 yükselişle 108 bin 952 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizdeki tırmanışa karşın yüzde 0.67 artışla 109 bin 571 puana kadar çıktı.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı. Faiz yeni günün ilk işlemlerinde yüzde 13.77 düzeyine çekildi.