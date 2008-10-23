Küresel finansal kriz İsrail’i de etkiledi

Dünya piyasalarını vuran mali dalgalanmanın İsrail'de de işsizlerin sayısını artırması beklenirken, yıl sonuna dek işini kaybedecek kişi sayısının 3600 olacağı tahmin ediliyor.



İsrail Ulusal İş Kurumunun verilerine göre, işsiz sayısı 2008'in ikinci çeyreğinde, son 24 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Kurumun açıklamalarına göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,1 olan işsizlik oranı, ikinci çeyrekte yüzde 5,9'a düştü.



İş Kurumu Genel Müdürü Yossi Farhi, son bir kaç aydır işsiz sayısında az da olsa bir yükselme gördüklerini belirterek, önümüzdeki birkaç ay boyunca da bu eğilimin devam edeceği ve yıl sonuna kadar ayda ortalama 1.200 kişi olmak üzere, 3600 kişinin işlerini kaybedeceği tahmininde bulunduklarını bildirdi.



Farhi, 2009 yılı için de iyimser olmadığını kaydetti. "2009'da iş piyasası, bizim ekonomimize de yansıyacak küresel ekonomideki gelişmelerin etkisi altında kalacak" diye konuşan Farhi, küçük ya da büyük iş kayıplarının yaşanabileceği tahminlerine karşı bir plan hazırladıklarını da söyledi.



İsrail'deki iş kayıplarının özellikle tekstil sektöründe yaşanabileceği de belirtiliyor.

