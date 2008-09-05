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Ekonomi

Küresel faizler düşüş sinyali verdi

Küresel ekonomide, son bir yıldır devamlı yükseliş gösteren faizler petrol fiyatlarındaki gerilemeyle düşüş sinyali verdi.

05 Eylül 2008 03:00

Özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıyı hafifletmesi sonucunda, büyümeye odaklanan merkez bankalarının, bundan sonra faizleri indirmeye başlayacağı, düşürmeseler bile aynı oranda muhafaza edecekleri belirtildi.

Analistler, özellikle, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın da faiz oranlarını değiştirmeyebileceğini vurguladı.

Bu arada, Türkiye ve diğer yükselen piyasaların merkez bankalarının da faizleri düşürme yönünde sinyaller verdiğine dikkat çekildi.

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