Küresel faizler düşüş sinyali verdi

Özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıyı hafifletmesi sonucunda, büyümeye odaklanan merkez bankalarının, bundan sonra faizleri indirmeye başlayacağı, düşürmeseler bile aynı oranda muhafaza edecekleri belirtildi.



Analistler, özellikle, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın da faiz oranlarını değiştirmeyebileceğini vurguladı.



Bu arada, Türkiye ve diğer yükselen piyasaların merkez bankalarının da faizleri düşürme yönünde sinyaller verdiğine dikkat çekildi.



Petrol 107 dolara geriledi

'Ölçülü faiz indirimi olabilir'