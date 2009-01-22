Küresel ekonomik kriz taklitçilere yarıyor

Ekonomik kriz dönemlerinde, birçok firmanın marka, patent ve tasarıma yapılan yatırımlarda kısıntıya gitmesi, meydanı taklitçilere bırakıyor.



Ekonomik kriz dönemlerinde, birçok firmanın marka, patent ve tasarıma yapılan yatırımları harcama olarak görerek, kısıntıya gittikleri, dolayısıyla meydanın taklitçilere kaldığı savunuldu.



Destek Patent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, firmaların geçmişe oranla artık fark yaratmak için teknolojik geliştirmeler, değişik tasarımlar yapmanın önemini anlamaya başladıklarını söyledi.



Markalı ürün gerçeğinin yavaş yavaş anlaşılmaya başladığını ve ülke genelinde bu konuda ciddi bir bilinçlenmenin söz konusu olduğunu belirten Yamankaradeniz, 1995 yılında 16 binler seviyesinde olan marka başvuru sayısının, 2000 yılında 30 bin, 2007 yılına gelindiğinde ise 72 bin adetlere ulaştığını vurguladı.



Yamankaradeniz, Türkiye'nin marka başvurusu açısından Avrupa'da ilk 3 içinde yer aldığına dikkati çekerek, bunun aynı zamanda ciddi bir ekonomik büyümenin de işareti olduğunu ifade etti.



Patent ve tasarım tescil başvurularının da aynı şekilde artığını belirten Yamankaradeniz, özetle, artık bu değerleri korumanın öneminin anlaşılmaya başlandığını dile getirdi.



Yamankaradeniz, küresel boyutta yaşanan ekonomik krizin sektörlerini de etkilediğine değinerek, şöyle konuştu:



"Başvuru sayılarında düşme yok, ancak başvurular önceki dönemlere göre daha az artıyor. 2008 yılı verileri henüz tam olarak netleşmedi. Ancak 2008 yılında da başvuru sayıları arttı, bunu kesin olarak söyleyebilirim. İşletmelerin markalarını, tasarımlarını, patentlerini etkin şekilde kullanmak yönünde hareket etmesi ve bu konuda yaptıkları yatırımların süreklilik arz etmesi gerek. Firmaların sınai haklarla ilgili bir yol haritasının olması lazım. Bunlar, akla geldikçe yapılabilecek işler değil. Bu haklar para gibidir. Parayı yönetirseniz, para kazanırsınız. Markayı, tasarımı, patenti de yönetirseniz, bundan para kazanırsınız. Özellikle ekonomik dar boğazın yaşandığı bugünlerde sınai mülkiyet hakları daha fazla önem kazandı. Çünkü bu dönemlerde taklit ürünlerin üretilme ihtimali çok daha yüksektir. Birçok firma markaya, patente, tasarıma yapılan yatırımları harcama olarak görerek, kısıntıya gidiyor. Dolayısıyla meydan taklitçilere kalıyor. Bu durum tabi ki gerçek hak sahipleri açısından bir tehdit oluşturuyor."



‘Biz krizi daha az hissedeceğiz’



Sektörlerinde, diğer alanlara oranla daha az sarsılma beklediklerini belirten Yamankaradeniz, şunları kaydetti:



"Bizim alanımız tüm sektör ve kuruluşların faydalandığı bir alan, dolayısıyla her kesim bizlerden hizmet alabiliyor. Firma olarak özel ürünlerimizle müşterilerimizin krizi daha az hissetmelerine ve değer yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Türk Patent Enstitüsü'nün işlemleri kolaylaştırıcı gerek yasal gerekse teknolojik atılımları ile ben sektörümüzün 2009 yılının diğer sektörlere oranla daha az sarsıntılı geçeceğine inanıyorum. Geçen yıllara oranla daha düşük olsa da 2009 yılında da sektörümüz büyüme trendini sürdürecektir."

