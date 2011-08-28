'Küresel ekonomide riskler artıyor'

T24

IMF Başkanı Lagarde, ''Bu yaz ortaya çıkan gelişmeler, tehlikeli bir dönemde olduğumuzu gösterdi. Kırılgan toparlanmanın rayından çıktığını görüyoruz. Bu yüzden şimdi, harekete geçmeliyiz'' dedi.Lagarde, merkez bankalarına, faiz oranlarını düşük seviyelerde tutmaları ve "alışılmadık" adımlar atmayı düşünmeleri çağrısında bulundu.Gelişmiş ekonomilerin borçlarını kontrol altına almak için uzun vadeli planlar oluşturmasını isteyen IMF Başkanı, çok hızlı kemer sıkma önlemlerinin uygulanmaması gerektiğini söyledi. Lagarde, gelişmiş ekonomilerin resesyona girmesi halinde, gelişmekte olan piyasaların da bundan kaçamayacağını vurguladı.