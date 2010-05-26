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Ekonomi

Küresel ekonomide iyileşme sinyali

OECD, 2010 yılı için küresel ekonomik büyüme oranının 2010'da yüzde 4,6, 2011 yılındaysa yüzde 4,5 oranında olacağı tahmininde bulundu.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- OECD, ''Küresel ekonominin, durgunluktan beklenenden daha hızlı çıkarak, iyileşme yoluna gittiğini, bunda uluslararası ticaretin artış ve Asya ülkelerinde gelişmeyle birlikte gelen talebin önemli rol oynadığı'' değerlendirmesini yaptı.


OECD tarafından yayınlanan ''Ekonomik Görünüm Raporu''nda, küresel ekonomideki iyi yöndeki gelişmelerle  birlikte gelişmiş ülkelerdeki büyük borçlar ve Çin, Hindistan gibi ekonomilerdeki gibi aşırı büyüme hızı sonrası olası sorunların hala risk teşkil ettiği ifade edildi.


OECD, 2010 yılı için küresel ekonomik büyüme oranının 2010'da yüzde 4,6, 2011 yılındaysa yüzde 4,5 oranında olacağı tahmininde bulundu. OECD kasım ayında, 2010 için yüzde 3,4, 2011 içinse yüzde 3,7 oranında ekonomik büyüme tahmininde bulunmuştu.


Üyesi olan gelişmiş 31 ülke için ortalama ekonomik büyüme hızının ise yüzde 2,7 oranında olacağını tahmin eden OECD, daha önce, gelişmiş ülkeler için yüzde 1,9 oranında büyüme hesabı yapmıştı.


Raporda, Avro para birimi bölgesi içinde 2010'da yüzde 1,2, 2011 yılındaysa yüzde 1,8 oranında ekonomik büyüme hesaplandı.


OECD raporunda, Avrupa'daki borç sorununun yarattığı istikrarsızlığın hala risk teşkil ettiği ifade edildi.


İşsizlik oranını giderilmesi konusunda da iyimser bir tablo çizen OECD, üye 31 ülkedeki işsizlik oranını yüzde 8,5 oranında olacağı tahmininde bulundu. OECD, işsizlik oranının da daha önce yüzde 10 civarında olacağını tahmin etmişti. 


Raporda, 2008 yılı ilk çeyreği ile 2010 yılı ilk çeyreği arasında 16 milyon kişinin işini kaybettiği bildirildi.

ABD VE JAPONYA


OECD'ye göre, 2010'da ABD ekonomisi yüzde 3,2, Japonya yüzde 3 oranında büyüyecek. 
Gelişmiş ülkelerin 2009 yılında yaşadığı ekonomik sorunlara işaret eden rapor, ''Asya'daki gelişmekte olan ülkelerin ihracat talebiyle birlikte giderek artan uluslararası ticaretin, gelişmekte olan ülkeleri zor durumdan kurtardığı'' yorumunu yaptı.


Raporda, gelişmiş ülkeler için en büyük tehdit olarak, durgunluk sonrası artan borçlar ve özellikle Avrupa'daki mali piyasalarda yayılan istikrarsızlık gösterildi.


OECD raporu, bu ülkeler için kemer sıkma politikalarının önemine değinerek, bunun da ekonomik büyümeyi düşürebileceği uyarısında bulundu.


Raporda, OECD'ye üye olmayan, gelişmekte olan Çin ve Hindistan gibi ekonomik büyüme hızı sürekli artan ülkelerde, sıkı mali politikalar izlenmemesi halinde ilerde ortaya ortaya çıkabilecek ciddi sorunlara işaret edildi.

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