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Ekonomi

'Küresel ekonomi yeniden yavaşlama sürecinde'

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, AB'ye ilişkin büyüme beklentilerinin düşük seyretmesinin dış taleplerde risk oluşturduğunu söyledi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisi olan "Avrupa Birliği'ne ilişkin büyüme beklentilerinin düşük seyretmesinin, dış talep üzerinde belirgin bir risk oluşturduğunu" dile getiren Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, küresel ekonominin yeniden yavaşlama sürecine girdiğini ve Türkiye'nin ekonomisindeki toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, küresel ekonomide 2009 yılının ikinci yarısında belirginleşen toparlanma eğiliminin, 2010 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini, ancak bununla birlikte dünya ekonomilerinin son aylarda tekrar bir yavaşlama sürecine girdiğine işaret ederek, ''En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ilişkin büyüme beklentilerinin düşük seyretmesi, dış talep üzerinde belirgin bir risk oluşturmaktadır''

Yılmaz, Denizli Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından ortaklaşa olarak Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen ''Para Politikaları'' konulu konferansta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetimi olarak, ekonomi yönetiminden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının görevinin, ekonominin bütününü dikkate alarak, işsize iş, aşsıza aş, geliri olmayana geliri sağlamak olan sanayicinin, iş adamının önünü açmak, onların sorununu çözmek olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Bütün bunları yaparken, yasalarla sınırları belirlenmiş ve görev dağılımı yapılmış bir çerçeveyle hareket ettiklerini dile getiren Yılmaz, bu nedenle her kurumun olduğu gibi Merkez Bankası'nın da yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler olduğunu ifade etti.


'Küresel ekonomi yeniden yavaşlama sürecine girdi'


Yılmaz, küresel ekonomide 2009 yılının ikinci yarısında belirginleşen toparlanma eğiliminin, 2010 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini, ancak bununla birlikte dünya ekonomilerinin son aylarda tekrar bir yavaşlama sürecine girdiğine ilişkin sinyaller alındığını kaydetti.


'Türkiye ekonomisindeki toparlanma yavaş ve kademeli olacak'


Yılmaz, dış piyasalardaki bu durumun Türkiye ekonomisine yansımaları konusunda da şöyle konuştu:

''En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ilişkin büyüme beklentilerinin düşük seyretmesi, dış talep üzerinde belirgin bir risk oluşturmaktadır. Avrupa ekonomilerindeki sorunların artmasını takiben yılın ikinci çeyreğinde sipariş göstergelerinde gerçekleşen sınırlı düşüşler, dış talebe ek olarak iç talepteki toparlanma hızına ilişkin aşağı yönlü riskleri artırmıştır. Öncü göstergelerin ve reel kesim güven endeksinin son dönemde sınırlı bir düşüş sergilemesi ve tüketici güven endekslerinin düşük seviyesi, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağını göstermektedir. Küresel finans piyasalarında yaşanan sorunların, dış finansmana erişimi kısıtlaması beklenmektedir.''

Türkiye'nin, Asya ülkeleriyle birlikte 2010 yılının ilk çeyreğinde en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin 2010 yılının tamamında da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmasının beklendiğini söyledi.


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