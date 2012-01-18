-Küresel ekonomi yavaşlayacak BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.01.2012 - BM tarafından hazırlanan yeni bir raporda, ''Avrupa'daki borç krizinin ve yüksek işsizlik oranının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı'' yönünde uyarıda bulunuldu. BM tarafından yayımlanan ''2012 Dünya Ekonomik Görünümü ve Beklentileri Raporu''nda, bu yıl Avro Bölgesi'nde borç krizi sürerken tüm dünyada ülkelerin ekonomik yavaşlama yaşayacakları belirtilerek, hükümetlerin, ülkelerindeki ve özellikle de genç nüfus içindeki yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele etmeleri gerektiği vurgulandı. Gelecek iki yılda, dünyadaki bölgelerin çoğunda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı, sadece Afrika kıtasında ekonomik büyümenin süreceği tahmininde de bulunuldu. Raporda, ''özellikle Avrupa'da ve ABD'de politika oluşturanların, iş ve borç krizleri ile mali sektördeki kırılganlıkla mücadele etme yönünde başarısız olmaları, 2012-2013 yıllarındaki en önemli riski oluşturuyor. AB ve ABD, dünyanın en büyük iki büyük ekonomisini oluşturuyor ve birbirleriyle iç içe girmiş durumda, birinin sorunu öbürünün sorununu besleyerek yeni bir küresel durgunluğa yol açabilir. 2009 yılında küresel ekonomik krizden güçlü şekilde kurtulabilen gelişmekte olan ülkeler ise bu kez mali ve ticaret kanallarıyla bu durgunluktan kötü etkilenebilirler'' yorumu yapıldı. BM raporunda, iyimser tahminlere göre dünya ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2,6 oranında, 2013 yılında ise 3,2 oranında, kötümser tahminlere göre ise 2012 yılında sadece 0,5 oranında, 2013 yılında ise 2,2 oranında büyüyebileceği tahmininde bulunuldu. Raporda, 2011'de yüzde 1,6 oranında büyüme görünen AB bölgesindeki büyümenin 2012 yılında sadece 0,7 oranında olacağı, ayrıca işsizlik oranının Avrupa'da yüzde 10 civarında kalmaya devam edeceği vurgulandı. Afrika kıtasının büyümeyi sürdüreceği belirtilen raporda, 2011 yılında yüzde 2,7 oranında ekonomik büyüme görülen Afrika kıtasında bu oranın 2012 yılında yüzde 5'e, 2013 yılında ise yüzde 5,1'e yükselmesinin beklenildiği, ancak bu oranın askeri ihtilaflar, yolsuzluk, altyapı yetersizliği ve kuraklık gibi nedenlerden dolayı kıtanın değişik ülkelerinde büyük değişiklikler göstereceğine işaret edildi. Afrika kıtasında işsizlik ve yoksulluğun istikrarsızlık kaynağı olduğu vurgulanan raporda, kıtadaki en büyük ekonomik büyümenin Güney Afrika'da yaşanacağı belirtildi. Arap dünyasındaki ekonomik manzaranın ise Arap Baharının bölgeye getirdiği siyasi geçiş dönemleri ve protestolar nedeniyle büyük oranda belirsiz olacağı, bölgedeki ekonomik büyümenin yüzde 6,6'dan yüzde 3,7'ye düşmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca bölgedeki huzursuzluğun, ticaret ve turizm gelirlerini özellikle Lübnan'da bir hayli etkilediğinin de altı çizildi. Bölgede işsizliğin aynen Avrupa ve Afrika'da olduğu gibi büyük problem olmayı sürdürdüğü de belirtilen raporda, bu bölgedeki işsizlik oranının (özellikle de eğitimli gençler arasında) dünyadaki en büyük işsizlik oranı olduğu ve bu problemin çözülmemesi halinde bölgede istikrarın sağlanması önündeki en büyük tehdidi teşkil ettiği vurgulandı. Doğu Asya'da ekonomik büyümenin 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 6,9 oranına düşmesinin beklendiği bildirilen raporda, bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin'deki ekonomik büyümenin de yüzde 9,3'den 2012'de yüzde 8,7'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda Güney Asya, Latin Amerika ve Karayip bölgelerinin durumunun büyük oranda AB ve ABD ekonomilerinin durumuna bağlı olduğu, çünkü AB ve ABD'nin bu bölgelerin en büyük ihracat pazarları ve turizm gelir kaynakları olduğuna işaret edildi. Raporda Latin Amerika'nın önemli yatırımcısı olan Çin'in ekonomik yavaşlamasının, Güney Amerika bölgesini de olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Raporla ilgili olarak Meksika'da düzenlenen basın toplantısında konuşan BM ekonomisti Rob Vos, ''Avrupa ve ABD'de ekonomik durumun daha da kötüye gitme riski arttı. Bu yüzden Güney Amerika ve Karayip ekonomileri bundan büyük zarar görecek ve ekonomik büyümeleri yüzde 1'in altına düşebilecek. ABD ekonomisinin durumundan dolayı Brezilya ve Meksika durgunluğa gidiyor'' diye konuştu. -Türkiye- Raporda Türkiye ''Batı Asya'' coğrafi bölgesinde yer aldı ve 2011 yılının ikinci yarısında güçlü ekonomik faaliyetlerin biraz zayıfladığı, ekonomik büyümedeki ivmenin yavaşladığı, bu yavaşlama eğiliminin 2012 yılında da süreceği, enflasyonun ise artmasının öngörüldüğü belirtildi. 2011 yılında Türkiye'nin cari açığının GSYH'nın yüzde 10'una kadar genişlediği de anımsatıldı. Raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2012 yılında yüzde 3,2 oranında, 2013 yılında ise yüzde 5,4 oranında olacağı öngörüsünde bulunuldu. -Diğer belli başlı bölgeler ve ülkelerdeki oranlar- Büyüme oranlarının AB ülkeleri için 2012 yılında yüzde 0,7, 2013 yılında 1,7; gelişmiş ülkeler için 2012'de yüzde 1,3, 2013'de ise yüzde 1,9; gelişmekte olan ülkeler için 2012 yılında yüzde 5,6, 2013 yılında 5,9 oranında olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Raporda, ABD'nin ekonomik büyümesinin 2012 yılında yüzde 1,5, 2013 yılında yüzde 2, en fazla büyümenin kaydedildiği Çin'de ise ekonomik büyümenin 2012 yılında yüzde 8,7, 2013'te ise yüzde 8,5 oranında olacağı öngörüldü.