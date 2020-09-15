'Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4 daralacak'

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4 daralacağını, ardından 2021 yılında da yüzde 4.7 büyüyeceğini öngördü.

OPEC'in Eylül raporunda, 2020 yılında ABD ekonomisinin yüzde 5.1 daralacağı ve aynı dönemde Euro bölgesi ekonomisinin de yüzde 7.7'lik daralmayla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Çin için büyüme öngörüsü

OPEC raporuna göre, bu yıl Japonya ekonomisinin de yüzde 5.5 küçüleceği, buna karşılık, kriz sürecini atlattığı belirtilen Çin ekonomisinin ise aynı dönemde yüzde 1.8 büyüme başarısını göstereceği belirtildi.

OPEC raporunda, ABD ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın gelişme göstermesine karşın, büyük ekonomiler arasında bu yıl yalnızca Çin'in pozitif büyüme sağlayacağı vurgulandı ve eklendi:

"Covid-19 ile ilişkili gelişmelere ek olarak, yüksek borçluluk düzeyleri, enflasyon, devam eden jeopolitik riskler, ticaret ile ilişkili zorluklar ve anlaşmasız bir Brexit olasılığı gibi belirsizlikler varlığını sürdürüyor."