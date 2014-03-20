Küresel casusluğa araştırma komisyonu



Federal Meclis'te grubu bulunan 4 partinin ortak tasarısı bugün görüşülüyor. Tasarı, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) faaliyetlerinden Alman istihbarat kurumlarının ne kadar bilgi sahibi oluğunu araştıracak bir komisyon kurulmasını öngörüyor. Araştırma Komisyonu ayrıca istihbarat faaliyetlerinin Almanya'da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediğini belirleyecek.

Komisyon henüz kurulmadan dinlenecek isimler tartışma yarattı. Yeşiller Partisi temsilcileri, küresel casusluk faaliyetlerini ilk ifşa eden isim olan NSA eski mensubu Edward Snowden ile Başbakan Angela Merkel'in mutlaka dinlenmesini talep ediyor. Komisyonda Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) temsil etmesi beklenen Christian Flisek, "Komisyona çıkarılan tanıkların medya şovuna dönüştürülmesine karşıyım" dedi.

Flisek, "Komisyonda tanık dinlenmesi, olayın aydınlatılmasına katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır" dedi. "Snowden olayın kilit isimlerinden biri" diyen Christian Flisek, NSA eski mensubunun bilgisine video konferansla ya da yazılı olarak başvurulabileceğini belirtti. Snowden hâlâ kendisine siyasi sığınma hakkı tanınan Rusya'da bulunuyor.

Edward Snowden'ın geçen yıl gündeme getirdiği belgeler, ABD'nin casusluk ve gözetleme yazılımlarıyla dünya genelinde kişisel verileri kaydettiğini, aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu birçok siyasi liderin cep telefonunu dinlediğini ortaya koymuştu. Belgeler başta Almanya olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.