T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küresel casusluğa araştırma komisyonu

Almanya, ABD'nin küresel casusluk faaliyetlerini araştırmak üzere Federal Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kuruyor.

20 Mart 2014 11:53


Federal Meclis'te grubu bulunan 4 partinin ortak tasarısı bugün görüşülüyor. Tasarı, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) faaliyetlerinden Alman istihbarat kurumlarının ne kadar bilgi sahibi oluğunu araştıracak bir komisyon kurulmasını öngörüyor. Araştırma Komisyonu ayrıca istihbarat faaliyetlerinin Almanya'da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediğini belirleyecek.

Komisyon henüz kurulmadan dinlenecek isimler tartışma yarattı. Yeşiller Partisi temsilcileri, küresel casusluk faaliyetlerini ilk ifşa eden isim olan NSA eski mensubu Edward Snowden ile Başbakan Angela Merkel'in mutlaka dinlenmesini talep ediyor. Komisyonda Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) temsil etmesi beklenen Christian Flisek, "Komisyona çıkarılan tanıkların medya şovuna dönüştürülmesine karşıyım" dedi.

Flisek, "Komisyonda tanık dinlenmesi, olayın aydınlatılmasına katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır" dedi. "Snowden olayın kilit isimlerinden biri" diyen Christian Flisek, NSA eski mensubunun bilgisine video konferansla ya da yazılı olarak başvurulabileceğini belirtti. Snowden hâlâ kendisine siyasi sığınma hakkı tanınan Rusya'da bulunuyor.

Edward Snowden'ın geçen yıl gündeme getirdiği belgeler, ABD'nin casusluk ve gözetleme yazılımlarıyla dünya genelinde kişisel verileri kaydettiğini, aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu birçok siyasi liderin cep telefonunu dinlediğini ortaya koymuştu. Belgeler başta Almanya olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya ABDFederal MeclisMeclisABD Ulusal Güvenlik KurumuAlmanKomisyonuAlmanyaPartisiNSAEdward SnowdenBaşbakan Angela MerkelSosyal Demokrat PartiChristian FlisekChristian Flisek NSARusyaSnowdenABDAlmanya Başbakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24