Küresel çapta yenilenebilir enerji dönüşümü için 5.2 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

Küresel yenilenebilir enerji kapasite yatırımları 2020 yılında yüzde 2 yükselerek 303.5 milyar dolara ulaştı. Ancak uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'ye (Ernst & Young) göre bu seviye yeterli değil.

EY bu yıl bu yıl 57.'sini hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ne (RECAI) göre; küresel olarak net-sıfır hedeflerinin yakalanabilmesi için 5.2 trilyon dolarlık ek yatırım yapılması gerekiyor.

Sözcü'nün haberine göre endekste kurumsal yatırımcıların enerjideki dönüşümün finansmanında oynaması gereken rolün önemi vurgulanıyor.

EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği yıllık endeksine göre; 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde çok sayıda ülke zayıf ekonomik koşullara rağmen enerji hedeflerini yükseltmeyi planlıyor.

Endekste Amerika Birleşik Devletleri (AB) ve Çin ilk iki sırada yer almayı sürdürürken, Hindistan üçüncü sıraya yükseldi. Bununla beraber endekste sırasıyla 8 ve 17. sırada yer alan Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2020 yılında net-sıfır emisyona ulaşmaya yönelik taahhütlerde bulundular.

Doğu Asya yenilenebilir enerji için yüksek potansiyelli bir yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor. Endekste, Doğu Asya'da 800'den fazla hayata geçirilmeye hazır temiz enerji projesi olduğu ve bölgenin toplam 316 milyar dolarlık yatırım potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Hiçbir ülke veya şirket net-sıfır hedefine tek başına ulaşamayacağından, endüstri ekosistemleri, farklı coğrafyalar ve hükümetler arasında iş birlikleri kurulması önem taşıyor. Teknolojinin sağladığı olanakların, dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıma amaçlı dönüşümde etkin biçimde kullanılması gerekiyor.”