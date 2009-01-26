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Ekonomi

Küresel büyüme tahmini yüzde 0.5’e çekildi

Kasım ayında yüzde 2.2 olan 2009 yılı küresel büyüme tahmini, dünya genelinde yaşanan krizin etkisiyle yüzde 0,5'e çekildi.

26 Ocak 2009 02:00

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2009 yılında küresel büyüme tahminini yüzde 2,2’den yüzde 0,5'e çektiği belirtildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G-20 bünyesindeki bir ekonomi yetkilisi, IMF'nin Kasım ayındaki ekonomik görünüm raporunda yüzde 2,2 olan küresel büyüme tahminini yüzde 0,5'e çektiğini ifade etti.

Yetkiliye göre, IMF, Kasım ayında yüzde 0,7 daralma beklediği ABD ekonomisinde bu yıl için tahminini yüzde 1,6 küçülme olarak revize etti. IMF, ABD'de 2010 yılında yüzde 1,6 büyüme bekliyor.

Revize edilen ekonomik görünüm raporuna göre, IMF, 2010 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor.

IMF, avro bölgesine ilişkin tahminlerini de revize ederek yüzde 0,5 yerine yüzde 2 daralma bekliyor. Fon, avro bölgesinde 2010 yılında büyümenin yüzde 0,2 olacağını tahmin ediyor.

Revize edilen veriler, birkaç gün içinde yayımlanacak.

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