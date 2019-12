-Küresel borsalarda sert düşüş TOKYO (A.A) - 19.08.2011 - Uluslararası borsalar ABD ekonomisinin resesyona sürüklendiği, küresel ekonomideki toparlanmanın zayıfladığı endişelerinin yanı sıra bazı Avrupalı bankaların kısa vadeli fon sıkıntısıyla karşı karşıya olmasının Avrupa'da bankacılık sisteminde kriz korkularını artırması nedeniyle büyük kayıplar verdi. Avrupa ve Amerika kıtasındaki borsalardan sonra Asya borsaları da sert düşüşler yaşıyor. Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 2,51 (224,52 puan) azalarak 8.719,24 puandan kapandı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda ise SE Composite Endeksi yüzde 1,65 ve SE Endeksi yüzde 1,72, Tayvan Borsası yüzde 3,57, Güney Kore Borsası yüzde 5,46, Avustralya Borsası yüzde 3,44, Hindistan Borsası yüzde 2,14, Hong Kong Borsası yüzde 2,73, Endonezya Borsası yüzde 2,76, Singapur Borsası yüzde 2,74 ve Tayland Borsası yüzde 1,53 değer kaybetti. -Amerika ve Avrupa borsaları- ABD'de dün New York Borsasında Dow Jones Endeksi yüzde 3,68 (419,63 puan) değer kaybederek, 10.990,60 puandan, Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 4,46 (53,24 puan) azalarak 1.140,65 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,22 (131,05 puan) düşerek 2.380,43 puandan kapandı. Amerika kıtasında ayrıca Kanada Borsası yüzde 3,12, Brezilya Borsasında Bovespa Endeksi yüzde 3,52, Arjantin Borsasında Merval Endeksi yüzde 4,12 ve Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 2,36 geriledi. Avrupa'da da dün borsalar çakıldı. Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 4,49 (239,37 puan) değer kaybederek 5.092,23, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,82 (346,14 puan) düşerek 5.602,80 ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 5,48 (178,30 puan) azalarak 3.076,04 puandan günü tamamladı. İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 4,15, İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 6,15, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 4,70, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,47, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 6,73, Portekiz'de Lizbon Borsası'nda PSI Endeksi yüzde 4,02, Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 3,38 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 3,73 düştü. -Altın ve petrol fiyatı- Spot altının ons fiyatı 1.844,55 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasının küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ham petrol fiyatlarını düşürdü. Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 81 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 106 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 1,11 dolar değer kaybederek 81,27 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı dün 5,20 dolar (yüzde 5,9) düşüşle 82,38 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Eylül ayı teslimi varil fiyatı da 71 sent azalışla 106,28 dolardan satılıyor.