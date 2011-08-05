-KÜRESEL BORSALARDA KAYIP SÜRÜYOR SİNGAPUR (A.A) - 05.08.2011 - Küresel ekonominin büyümesinin yavaşlaması ve Avro Bölgesi'nde borç krizinin İtalya ve İspanya gibi büyük ekonomilere yayılacağı endişeleri emtia piyasalarını ve küresel borsaları olumsuz etkiliyor. Küresel ekonomideki yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı beklentileri petrol fiyatlarında hızlı düşüşlere yol açtı. ABD ham petrolünün varil fiyatı eylül ayı teslimi dün 5,30 dolar (yüzde 5,8) değer kaybıyla 86,63 dolardan günü kapatarak, 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD ham petrolünün varil fiyatı en son 5 Mayıs'ta yüzde 8,7 oranında düşmüştü. Asya'daki işlemlerde bugün değer kaybetmeye devam eden ABD ham petrolünün varil fiyatı eylül ayı teslimi 1,31 dolar azalarak 85,32 dolara geriledi. Dün 5,98 dolar (yüzde 5,3) azalarak 107,25 dolardan kapanan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı eylül ayı teslimi de 1,56 dolar değer kaybıyla 105.69 dolara indi. -KÜRESEL BORSALAR- Küresel ekonominin yavaşlaması ve Avro Bölgesi'nin borç krizine ilişkin endişeler küresel borsaların da tepetaklak olmasına yol açtı. ABD ve Asya borsalarından sonra işlemlerin sürdüğü Avrupa'da da hisseler önemli oranda değer kaybı yaşıyor. Küresel borsalarda hisselerin kayıpları bugün yüzde 1,5'i bulurken, bir haftada bu kayıp neredeyse yüzde 8,5'e yaklaştı. Gelişmekte olan piyasalarda hisselerdeki değer kayıpları yüzde 3,3'ü buldu. New York Borsası'nda dün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,31 azalışla kapanırken, Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 3,72 düştü. Asya'da Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi günü yüzde 4,29 kayıpla tamamladı. Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 2,15 değer kaybıyla 10 ayın en düşük seviyesinden haftayı kapattı. İşlemlerin devam ettiği Avrupa'da Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,14 değer kaybederek 5.2777,70, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,45 azalarak 6.257,57 ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,91 düşerek 3.390,29 puana geriledi. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 0,26, Hollanda'da Amsterdam Borsası'nda AEX Endeksi yüzde 1,68 ve Zürih borsası da yüzde 2,41 düştü.