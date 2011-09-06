-Küresel borsalarda büyük kayıplar TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 06.09.2011 - Amerika ve Avrupa'da dün borsaların sert düşüşlerle değer kaybetmesinden sonra Asya'da da borsalar geriliyor. Asya'da borsaların gerilemesinde Avrupa'nın borç sorununun kötüleşmesinin ikinci bir bankacılık krizine yol açacağı ve küresel ekonominin görünümünün kötüye gittiği endişeleri sebep oluyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,21 (193,89 puan) azalarak 8.590,57 puandan günü tamamladı. ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 2,20 (253,31 puan) değer kaybederek, haftayı 11.240,30 puana geriledi. Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 2,53 (30,45 puan) azalarak 1.173,97 puan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 2,58 (65,71 puan) azalarak 2.480,33 puana düştü. Avrupa'da da dün borsalar önemli kayıplar verdi. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,58 (189,45 puan) değer kaybederek 5.102,58 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,28 (292,15 puan) azalarak 5.246,18 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,73 (148,99 puan) azalarak 2.999,54 puana indi. -Altın ve petrol fiyatı- Altının ons fiyatı 1.907 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının ons fiyatı geçen ay 1.911,46 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 83 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 110 dolar seviyesinde işlem görüyor.