Küresel borç seviyesi rekor kırarak 217 trilyon dolara çıktı!

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre küresel borç seviyesi, geç kapitalistleşen ülkelerin yaptıkları 3 trilyon dolar borçlanmanın da etkisiyle 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.



Capital'de yer alan habere göre, 2017 ilk çeyrek sonu itibariyle borç stoğunun dünya yıllık GSYH'sına oranı yüzde 327'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl erkne kapitalistleşen ülke ekonomilerinde kamu ve özel sektör borcu toplam 2 trilyon dolar azalırken, geç kapitalistleşen ekonomilerde borç 3 trilyon dolar artarak 56 trilyon dolara yükseldi.



Geç kapitalistleşen ülke ekonomilerde borç/GSYH oranı 2017 ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre 5 puan artarak yüzde 218 oldu. Çin'in borcu 2 trilyon dolar aratarak 33 trilyon dolar seviyesine yükseldi.



IIF raporuna göre geç kapitalistleşen ekonomiler 2018 sonuna kadar 1,9 trilyon dolar borç ödeyecekler ve bunun yüzde 15'i ABD Doları cinsinden. En büyük borç geri ödemelerini Çin, Rusya, Güney Kore ve Türkiye yapacak.



Geçen yıl geç kapitalistleşen ekonomilerin döviz cinsinden borçlarının 200 milyar dolar arttığına işaret eden IIF, bunun 2014'ten bu yana görülen en yüksek artış olduğunu vurguladı ve "Borç çevirme riski yüksek" değerlendirmesini yaptı.