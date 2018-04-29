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BBC Türkçe

Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye bir sıra geriledi

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün bu yılki endeksinde Türkiye bir sıra gerileyerek 163 ülke içerisinde 146'ncı sırada yer aldı. Endekste bu düşüşe gerekçe olarak 'Türkiye'de kötüleşen siyasi durum' gösterildi.

29 Nisan 2018 20:30

Küresel Barış Endeksi'nin 2017 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 146'ncı sırada yer aldı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksinde

Endekste, darbe girişiminin 'hükümetin komplocu oldukları iddia edilenlere yönelik baskısıyla sonuçlandığı' kaydedildi.

Türkiye, endekste geçen yıla oranla bir sıra geriledi.

Bölgeler arası değerlendirmede, dünya genelinde en barışçıl görülen 10 ülkeden 8'inin Avrupa'da olduğu, 36 ülkeden 26'sında gelişme kaydedildiği ancak Türkiye'deki durumun kötüleşmesiyle, Avrupa geneli ortalamasında ilerleme olmadığı ifade edildi.

İfade özgürlüğünde en çok gerileme yaşanan ülkeler arasında Türkiye, Yunanistan ve Macaristan yer aldı.

Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa'yla beraber, 2015 yılından bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi.

Endekse göre dünya genelinde de 93 ülkede güvenliğin daha iyi hale geldi, 68 ülkede ise kötüleşti.

Endeks, Kuzey Amerika'da ise bu yıl geçen yıllara oranla büyük düşüş yaşandığına dikkat çekiyor ve bu düşüşün sebebinin ABD'nin değerlendirmesi olduğunu belirtiyor.

Sıralamada 142'nci olan Meksika için ise, düşüşün ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ilgili olduğu kaydedilirken, ABD'nin komşu ülkelerle kötü ilişkileri bu düşüşe sebep gösteriliyor.

Dünyanın en barışçıl ülkesi ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzlanda oldu.

İzlanda'yı sırasıyla, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Kanada ve İsviçre izledi.

Barış Endeksi sıralamasının en sonunda Suriye var. Suriye'den önce, Afganistan, Irak, Güney Sudan, Yemen ve Sudan geliyor.

Küresel Barış Endeksi sıralamayı, toplumsal güvenlik, ülke içi ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor.

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