Küresel askerî harcamalar, ilk kez 2 trilyon doları aştı

Küresel askerî harcamalar 2021'de ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıktığı ve harcamaların son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin ''Küresel Askerî Harcamalar'' raporunu açıkladı. Çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlayan SIPRI, raporunda, küresel askerî harcamaların, 2021'de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Söz konusu harcamaların, ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkması dikkati çekti. Raporda, küresel askerî harcamaların 2011-2014'te kısa bir süre düşüş yaşandıktan sonra 7 yıldır art arda yükseldiği ve son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Askerî harcamaların yüzde 62'si 5 ülkeye ait

1966 yılında kurulan SIPRI, raporunda, geçen yıl küresel askerî harcamaların yüzde 62'sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtildi.

Geçen yıl dünyada askerî harcamaların yüzde 0,7 arttığı ve bu harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere'ye ait olduğu açıklandı.

ABD'nin harcamalarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 801 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ABD'nin askerî harcamalarının 2012-2020'de yüzde 6,1 azaldığı kaydedildi. Raporda, ABD'nin 2012-2021'de askerî AR-GE harcamalarını yüzde 24 artırdığı, bunun "ülkenin yeni nesil teknolojilere daha fazla odaklandığını" gösterdiği vurgulandı.

Raporda, Çin'in harcamalarının 2012-2021'de yüzde 72 arttığı, askeri harcamaların geçen yıl da yüzde 4,7 artarak 293 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Çin'in askerî harcamalarının 27 yıldır art arda artması dikkati çekti.

Geçen yıl Hindistan'ın harcamalarının yüzde 0,9 artışla 76,6 milyar dolara çıktığı belirtilen raporda, Hindistan'ın askerî harcamalarının 2012-2021'de de yüzde 33 arttığı kaydedildi.

68,4 milyar dolarlık harcamayla İngiltere ve 65,9 milyar dolarlık harcamayla Rusya'nın küresel olarak en fazla askerî harcama yapan ülkeler arasında yer aldığı bildirilen raporda, 5'inci sırada yer alan Rusya'nın askerî harcamalarının geçen yıl yüzde 2,9 ve 2012-2020'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.

Askerî harcamaları geçen yıl yüzde 17 düşüşle 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Suudi Arabistan'ın, 4 sıra gerileyerek dünyada 8'inci olduğu kaydedildi.

Raporda, Ukrayna'nın askerî harcamalarının, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yüzde 72 arttığı belirtildi.

Türkiye'nin askerî harcamaları 2012-2021'de yüzde 63 arttı

Türkiye'nin 2012-2020'deki askerî harcamalarının yüzde 63 arttığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin askerî harcamalarındaki bu büyümenin, silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi.

Ancak raporda, Türkiye'nin 2021'deki askerî harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düşerek 15,5 milyar dolar olduğu bildirildi.