Küresel açlığa karşı 'fare menüsü'

Hindistan'ın en büyük ikinci nüfusuna sahip Bihar eyaletinin Kalkınma Bakanı, küresel gıda krizinin ülkesindeki etkilerini azaltmayı amaçlayan planını kamuoyuna açıkladı: Fare eti

yiyin.



Eyaletin Kalkınma Bakanı Vijay Prakash, fare eti yemenin küresel gıda krizinin olumsuz etkilerini azaltacağını savunarak, "Bu, ayrıca tahılda tasarruf etmemizi ve gıda stoklarına bağımlılıktan kurtulmamızı sağlar" dedi.



Tahılın korunmasını da sağlayacak



Bu önerisinin kabul görmesini umduğunu ve lokantalar ile lüks otellerin menülerinde bir gün fare eti göreceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Bakan, bu tip bir beslenmenin ayrıca Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olan Bihar'ın tahıl üretiminin her yıl yüzde 50'sini yok eden farelerin sayısını da azaltacağını savundu.



Hintli Bakan, Bihar'ın yoksul halkının zaten fare eti yediğini belirterek, "Eğer onlar yiyebiliyorlarsa, dünyanın geri kalanı neden yemesin? Fare eti beslenme yetersizliği için harika bir çözüm, çünkü önemli bir protein kaynağı" dedi. (AA)