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Spor

Kürek Şampiyonası Türkiye'de

Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA), 2010 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası organizasyonunu Türkiye'ye verdi.

20 Şubat 2009 02:00

Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA), 2010 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası organizasyonunu Türkiye'ye verdi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleştirilen ve üye 48 ülkeden delegelerin katıldığı FISA kongresinde, 2010 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na talip olan Türkiye ve İspanya'nın adaylıkları görüşüldü ve yapılan oylama sonucu, şampiyonanın Türkiye'ye verilmesi kabul edildi. Şampiyona, önümüzdeki yıl 22-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da organize edilecek.

Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, daha önce önemli bir uluslararası yarışma organizasyonuna imza atmamış olan Türkiye'ye bir dünya şampiyonası veren FISA'nın gösterdiği güveni iyi anlamak ve değerlendirmek gerektiğini söyledi.

İşin asıl zor kısmının şimdi başladığını, organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için kürek ailesinin tüm bireylerinin el ele vererek çalışması gerektiğini vurgulayan İşseven, Türk küreği için belki de bir dönüm noktası olabilecek bu şampiyonanın hazırlıklarının hatasız ve zamanında tamamlanabilmesi için, tüm camianın tek vücut olacağı konusundaki inancını hiçbir zaman yitirmediğini kaydetti.

İşseven, konuyla ilgili 5 aydır çalışan ve şampiyonanın Türkiye'ye alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

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