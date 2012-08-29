'Kürek mahkumu'nun kıskandıran yaşamı!

Putin kendisini, ülkesini yönetmek için "kürek mahkumluğu"na çarptırılmış biri olarak tanımlamıştı. Ancak servetiyle ilgili yapılan spekülasyonlar, dünyanın en zengin kölesi olduğunu gösteriyor.

Rusya'da geçtiğimiz mayıs ayında devlet başkanlığı koltuğuna üçüncü defa oturan Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini yönetmeyi "kürek mahkumluğu" olarak nitelendirmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir servete sahip olduğu hep gündemde olmuştu. Ancak Putin'in servetiyle ilgili iddialar ilk kez, bir zamanlar en yakın çalışma arkadaşlarından olan Boris Nemstsov tarafından rapor haline getirildi. Putin karşıtı hareket içinde yer alan Rusya eski başbakan yardımcılarından Boris Nemstsov, dün bir rapor yayımladı.

Putin muhalifi Dayanışma Hareketi tarafından hazırlanan ve "Kürek Mahkumunun Hayatı" isimli raporda, Putin'in hizmetinde bulunan 20 devlet başkanlığı konutundan bahsediliyor. Bu konutların çiftlik, dağ evleri ve villalardan oluştuğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrıca 58 uçaklık küçük bir filoya sahip olduğu, 94 milyon dolar değerinde bir yat filosunun da emrinde olduğu savunuldu.

Adasında bin kişi çalışıyor

Putin'in Amerikan Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesindeki isimleri bile kıskandıracak bir servete sahip olduğu iddia edilerek, Valday Gölü'nün ordasında 930 hektarlık bir adaya sahip olduğu savunuldu. Ada'da bin çalışanın görev yaptığı, kilise, yüzme havuzu, konser salonu, iki restorant olduğu belirtildi.

75 bin dolara tuvalet

Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olarak 115 bin ABD doları bir gelire sahip olduğu ancak yaşam tarzının Arap şeyhlerini aratmadığı belirtildi. Putin'in ayrıca 700 bin dolar değerinde bir saat koleksiyonuna ve son model onlarca mercedes marka otomobile sahip olduğu vurgulandı. Putin'in bir tuvalete sadece 75 bin dolar ödediği de ileri sürüldü.

Obama'nın 2 onun 20 konutu var

Muhalif Dayanışma Hareketi tarafından hazırlanan raporda, Putin'in hayat tarzı başka ülkelerin devlet başkanı ve başbakanlarıyla da karşılaştırıldı. ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un sadece iki devlet konutuna ve İtalya'da üç devlet konutu bulunduğuna işaret edildi. Putin'in 12 yıllık yönetiminde 9 devlet konutu inşa ettiği de belirtildi.

'Kontrolü kaybetmekten kaygılı'

Raporla ilgili yorum yapan Dayanışma Hareketi yöneticisi Leonid Martynyuk, "12 yıldır kazandığı popülerliğini artık koruyamıyor olması Putin’i sahip olduğu güce daha da bağımlı hale getirdi. Bu takıntısının tek sebebi servetini ve özgürlüğünü kaybetme korusu değil. Oligarklar üzerindeki kontrolünü kaybetmek ve alıştığı yaşam tarzından kopmak da en büyük kaygılarından biri" dedi.

Putin taraftarları tepkili

Putin taraftarları ise, muhaliflerin Devlet Başkanı'nı yıpratmak için böyle bir rapor hazırladığını ve iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını belirtiyor.

'Kürek mahkumu gibi hizmet ettim'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2008’de bir basın toplantısında, "Geçtiğimiz 8 yılda, ülkeme sahip olduğum bütün gücümü kullanarak kürek mahkumu gibi hizmet ettim ve hizmetimin sonuçlarından çok memnunum’’ demişti.