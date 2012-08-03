Kürecik'teki ABD'li personel 'porno' izlerken yakalandı

ABD’de kısa süre öncesine kadar Malatya’ya yerleştirilen radardan da sorumlu olan Füze Savunma Dairesi çalışanları iş yerinde porno izleme alışkanlıkları nedeniyle uyarıldığı ortaya çıktı.

Pentagon’a bağlı dairenin direktörü John James Jr, çalışanlara yolladığı bir sayfalık uyarı mektubunda son aylarda kurumda hükümet bilgisayarlarının uygunsuz faaliyetler için kullanıldığını, bunun bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; direktör özellikle cinsel içerikli sitelerin fazlasıyla ziyaret edildiği ve bu tip görüntülerin iş yeri bilgisayarları üzerinden başka kişilere yollandığını kaydetti.

James “Bu uyarıyı dikkate almayan çalışanların güvenlik izinleri ellerinden alınacak ve disiplin cezası verilecektir” dedi. Hükümete bağlı çalışan bir siber-güvenlik yetkilisi Bloomberg’e isim vermeden yaptığı açıklamada “Özellikle Rusya’nın böyle siteleri bilgisayarlarımıza sızmak için kullandığını biliyoruz. Pentagon bilgisayarlarında porno sitelerine girilmesi bu ofislerdeki tüm gizli bilgilerin çalınması riskini doğuruyor” dedi. Füze Savunma Dairesi, ABD’nin kara ve deniz füze savunma sistemlerini geliştirme, yerleştirme ve yenilemeden sorumlu. 2012 yılı bütçesi 7.7 milyar dolar olan Daire’nin Boeing, Lockheed Martin, Northrop gibi savunma sanayinin en büyük şirketleriyle kontratları var.

Dairenin Japonya ve İsrail gibi ülkelerle yakın ilişkisi bulunuyor. Malatya’ya geçtiğimiz aylarda füze kalkanı projesi kapsamında yerleştirilen radar da bir süre bu dairenin sorumluluğundaydı. Kürecik’teki TPY-2 tipi radar ile şimdi Stratejik Komutanlık (STRATCOM) ilgileniyor.