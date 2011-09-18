Kürecik'te füze direnişi başlıyor

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Kürecik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bazı sivil toplum örgütleri ve Kürecik bölgesindeki köyleri muhtarları, Kürecik Cemevi'nde bir araya gelerek toplantı yaptı.Toplantı sonunda füze kalkanını protesto etme kararı alan köy muhtarları, 2 Ekim'de bölgeye yürüyüş düzenlenmesi ve eylemlerin artırarak devam ettirilmesini kararlaştırdı.Toplantıya başkanlık eden Hüseyin Hazar, radar sisteminin Kürecik'e veya bir başka yere kurulmasını asla istemediklerini ifade ederek, buna engel olmak için çaba harcayacaklarını söyledi.Hazar, yapılacak toplantıdan çıkan sonuca göre şeklini belirleyecekleri eylem kapsamında 2 Ekim 2011 tarihinde radarın kurulacağı yere kadar yürüyeceklerini açıkladı.Kürecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Duman da ABD ve İsrail'in isteği doğrultusunda bölgeye kurulacak olan radar sistemi nedeniyle geniş bir alanın radyasyona maruz kalacağını iddia etti.Kürecik bölgesindeki 28 köy muhtarı adına konuşan Gürkaynak Muhtarı Ali Gürkaya ise Kürecik'e bir NATO Tesisi kurulmasına her zaman karşı çıkacaklarını vurguladı.