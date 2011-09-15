Kürecikliler füze savunma sistemini istemiyor!

T24

Toplam 7 köyün bağlı olduğu Kürecik Bucağı'nda bulunan eski ABD Radar Üssü'nün yerine kurulması planlanan füze savunma sistemi şimdiden köylüleri tedirgin etmeye başladı. CNN Türk'ün haberine göre, askeri tesislerin bulunduğu Kepez Köyü Muhtarı Kemal Köroğlu, haberi televizyonlardan duyduklarını belirterek, köylülerin sistemin Kürecik'e kurulmasından dolayı çok tedirgin olduklarını söyledi.Muhtar Köroğlu, daha önceden de ABD'nin radarının bölgede bulunduğunu belirterek, "Bu sistem bildiğim kadarıyla insan sağlığını tehdit eden bir sistem. Daha önce bu radarların zararlarını gördük. Köylerde radarlardan dolayı tahmin ettiğimiz birçok kanserli hastaya rastlanıldı. Şu an büyük tepki var köy sakinlerinden" diye konuştu.Bu sistemin Türkiye'ye kurulmasıyla Ortadoğu'da ve bazı ülkelerle ilişkilerin bozulabileceğini söyleyen Kemal Köroğlu, şunları söyledi:"Biz bu sistemin buraya kurulmasını istemiyoruz. Protokol imzalandığını televizyondan öğrendik. Burayı tercih etmelerinin sebebi tahminimizce, daha önceden burada ABD radarlarının olmasıdır. Sistemin kurulacağı yer bölgeye hakim bir tepe. Son 1 yıldır buraya gelen-giden yok. Daha önceden havacı askerleri gidiyordu. Eskiden radarlar buradayken köylerde kanser vakaları görüldü. Birçok kişi kanserden hayatını kaybetti ve bu ölümleri buradaki radarlara bağlıyorduk.Bu füze sisteminin buraya ne gibi zararları olur köylüler gerçekten tedirgin. 'Neden Kürecik?' diye soruyoruz. Buradaki köylülerin kafasını kurcalayan büyük bir soru bu."Kürecik Bucak merkezinde oturanlar, füze kalkanlarının kurulmasından oldukça rahatsız. Kürecik'te oturanlar, sistemin kurulacağı yerin yerleşim birimlerine çok yakın olduğunu belirterek, tepenin etrafında 7 köyün bulunduğunu ve sisteme en uzak köyün ise 3 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.Bazı köylüler ise, Türkiye'nin politikasını yanlış bulduklarını anlatırken, "Bu füze kalkanı, başlı başına bir tehdittir. Bu ABD ve İsrail'in korunma sistemidir" diyerek füze kalkanlarının Kürecik Bucağı'nda kurulmak istenmesine tepki gösterdi.