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Küre oto sanayi sitesinde yangın KÜRE (A.A)

25 Eylül 2011 13:32

-Küre oto sanayi sitesinde yangın KÜRE (A.A) - 25.09.2011 - Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 12 iş yeri, 5 otomobil ve 1 minibüs yandı. Edinilen bilgiye göre, Saman Mahallesi'nde bulunan Küre Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler bitişikte bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. Oto Sanayi Sitesi'nin yakınında bulunan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında iş yerlerinin içinde bulunan 5 otomobil ile 1 minibüs de alevler içinde kaldı. Yangına güçlükle müdahale eden ekiplere Küre Orman İşletme Müdürlüğü ile Kastamonu, Devrakani ve Seydiler'den gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.  Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahipleri dükkanlarının alevler içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangının sanayi sitesinin hemen yanı başında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için büyük çaba harcayan itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın sonrası Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 12 iş yeri ile 6 otomobil ile 1 minibüs tamamen yandı. Olay yerine gelen Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı ile Küre Kaymakamlığı'na vekalet eden Ağılı Kaymakamı Serdar Karal da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Aydınlı ve Karal, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirerek, soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

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