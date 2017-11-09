"Kürdistan'ı küçük harfle yazarak Türkçe'ye ihanet ediyorsun"

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Kürdistan' ifadesinin Meclis tutanaklarına küçük harfle başlatılarak “kürdistan” şeklinde geçmesine tepki gösterdi. Botan, "Kürdistan'ı küçük harfle yazarak kendi diline ihanet ediyorsun" dedi.

"25'inci ve 24'üncü dönemde Meclis tutanaklarında 'Kürdistan' ismi büyük harflerle, Türk Dil Kurumunun kurallarına göre yazılırdı" diyen Botan, "Ancak bu değişti. Bu konuda verdiğimiz önergeye İsmail Kahraman akıllara ziyan bir cevap verdi. 'Kürdistan' diye bir şey yokmuş" ifadesini kullandı.

Botan şöyle konuştu:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, Sultan Sencer'den bugüne kadar bu isim var. Kürtler bir ulustur, dilleri Kürtçe'dir, üzerinde yaşadıkları toprak Kürdistan’dır. Kürdistan tıpkı Türkmenistan, tıpkı Doğu Türkmenistan, Doğu Türkistan gibi bir isimdir. Yani, Türkiye'nin sınırları içerisinde var veya yok.

Kuzey Irak'ta Federal Kürdistan bölgesiyle ticaret yapıyorsunuz, resmi evraklarınız var. Türkiye 1.352 tane şirketiyle oradan para kazanıyor ve resmi olarak da sözleşmelerini yapmakta.

"Kürdistan'ı küçük harfle yazarak kendi diline ihanet ediyorsun"



25'inci dönemde var olan bu "Kürdistan" ismi şimdi niye küçük harflerle yazılıyor? Stenograflara kim yetkiyi veriyor, kim bu talimatı verdi? Bir özel ismi bozmak, Türkçe dil kurallarını bozmaktır. Kendi diline, Türkçe'ye ihanet ediyorsun. "Büyükşehirlere, şehre, doğaya, şuraya, buraya ihanet ettik" diyorsunuz ya, Türkçe'ye de ihanet ediyorsunuz. Türkçe'nin dil kuralları mevcuttur. Kürdistan bir coğrafya ismidir ve olması gereken dil kurallarına göre yazılması gerekir.

Ben bir dil kuralına dikkat çekmeye çalışıyorum. Sosyolojik, antropolojik, etnografik olarak her halkın üzerinde yaşadığı coğrafya, o halkın ismiyle isimlenmiştir. Bunu ne ben ne Sayın Başkan tayin edebilir. Kimse kendi etnisitesini, kendi rengini, kendi dilini, kendi tenini, kendi yaşadığı coğrafyayı tayin etmez. Daha önce nasıl büyük harfle yazıldıysa şimdi aynı kuralın yerine getirilmesini diliyorum.



