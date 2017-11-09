T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kürdistan'ı küçük harfle yazarak Türkçe'ye ihanet ediyorsun"

"Kürdistan'ı neden küçük harfle yazıyorsunuz?"

09 Kasım 2017 15:09

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Kürdistan' ifadesinin Meclis tutanaklarına küçük harfle başlatılarak “kürdistan” şeklinde geçmesine tepki gösterdi. Botan, "Kürdistan'ı küçük harfle yazarak kendi diline ihanet ediyorsun" dedi.

"25'inci ve 24'üncü dönemde Meclis tutanaklarında 'Kürdistan' ismi büyük harflerle, Türk Dil Kurumunun kurallarına göre yazılırdı" diyen Botan, "Ancak bu değişti. Bu konuda verdiğimiz önergeye İsmail Kahraman akıllara ziyan bir cevap verdi. 'Kürdistan' diye bir şey yokmuş" ifadesini kullandı.

Botan şöyle konuştu:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, Sultan Sencer'den bugüne kadar bu isim var. Kürtler bir ulustur, dilleri Kürtçe'dir, üzerinde yaşadıkları toprak Kürdistan’dır. Kürdistan tıpkı Türkmenistan, tıpkı Doğu Türkmenistan, Doğu Türkistan gibi bir isimdir. Yani, Türkiye'nin sınırları içerisinde var veya yok. 

Kuzey Irak'ta Federal Kürdistan bölgesiyle ticaret yapıyorsunuz, resmi evraklarınız var. Türkiye 1.352 tane şirketiyle oradan para kazanıyor ve resmi olarak da sözleşmelerini yapmakta.

"Kürdistan'ı küçük harfle yazarak kendi diline ihanet ediyorsun"
 

25'inci dönemde var olan bu "Kürdistan" ismi şimdi niye küçük harflerle yazılıyor? Stenograflara kim yetkiyi veriyor, kim bu talimatı verdi? Bir özel ismi bozmak, Türkçe dil kurallarını bozmaktır. Kendi diline, Türkçe'ye ihanet ediyorsun. "Büyükşehirlere, şehre, doğaya, şuraya, buraya ihanet ettik" diyorsunuz ya, Türkçe'ye de ihanet ediyorsunuz. Türkçe'nin dil kuralları mevcuttur. Kürdistan bir coğrafya ismidir ve olması gereken dil kurallarına göre yazılması gerekir. 

Ben bir dil kuralına dikkat çekmeye çalışıyorum. Sosyolojik, antropolojik, etnografik olarak her halkın üzerinde yaşadığı coğrafya, o halkın ismiyle isimlenmiştir. Bunu ne ben ne Sayın Başkan tayin edebilir. Kimse kendi etnisitesini, kendi rengini, kendi dilini, kendi tenini, kendi yaşadığı coğrafyayı tayin etmez. Daha önce nasıl büyük harfle yazıldıysa şimdi aynı kuralın yerine getirilmesini diliyorum. 

ETİKETLER

kürdistantürkçehaberaçıklamaihanetmeclisküçük harf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24