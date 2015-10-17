Kürdistan Sosyalist Partisi, 40 yıl sonra bu kez yasal olarak kuruluyor!

1974 yılında yasadışı olarak kurulan, Kürt sorununun çözümünde silahlı mücadeleyi reddeden ve federasyonu savunan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), legal siyasetle mücadelesini sürdürmek için 40 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönüyor.

Ramazan Yavuz’un DHA’da yer alan haberine göre, yarın Diyarbakır'a geleceği bildirilen Partinin Genel Sekreteri Mesud Tek, "Kürt sorununun çözümünde devletin politikalarına karşı alternatifler üretmek için mücadele edeceğiz. Kürdistan Sosyalist Partisi ile veya Kürdistan ismiyle yeni kuracağımız parti ile yolumuza legal olarak devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi için 1974 yılında silahlı mücadele ve şiddeti reddeden Kemal Burkay ve arkadaşları tarafından kurulan; zaman zaman PKK'yla da karşı karşıya gelen ancak 1993 yılında yapılan protokolle ilişkileri yumuşayan Kürdistan Sosyalist Partisi, 40 yıl aradan sonra legal siyasete dönme kararı aldı. Kürdistan Sosyalist Partisi temsilcileri, 2014 yılında yaptığı 10'uncu kongresinde aldığı Türkiye'de legal siyasete dönme kararı kapsamında yarın Diyarbakır'a gelecek.

2003 yılında yapılan 7'nci kongrede Kemal Burkay'ın kendi isteğiyle Genel Sekreterlik görevinden ayrılmasından sonra yerine getirilen partinin kurucularından Mesud Tek ve 50 kişiden oluşacak merkez komite üyeleri ve partililerin yarın Diyarbakır'a gelmesi bekleniyor.

DHA'ya konuşan Mesud Tek, "Kürt meselesinde kendini şiddetin dışında tutan, şiddeti ve silahlı mücadeleyi hak arama aracı olmaktan çıkaran bir anlayışla, sivil toplumu, mücadelesini temel alan, bu bağlamda sivil itaatsizlikler gibi kamplaştırmayan Türkiye kamuoyu ve uluslararası güçlerin desteğini alan bir mücadele tarzı tutturmayı amaçlıyoruz" dedi.

İlk olarak Kemal Burkay gelmişti

Kürdistan Sosyalist Partisi'ni kuran ve hakkında açılan davalara takipsizlik kararı verilmesi üzerine 2011 yılında Türkiye'ye dönen Kemal Burkay gibi, partinin şimdiki Genel Sekreteri Mesud Tek ve diğer yöneticiler de haklarında açılan davaların tamamının ya zaman aşımı veya delil yetersizliği gibi nedenlerle düştüğü için geri dönebilecekler.