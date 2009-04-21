'Kürdistan' haritasını görmemiş

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Haringey Kürt Toplum Merkezi'nde "Kürdistan" haritaları ve iki teröristin fotoğrafları önünde konuşan DTP lideri Ahmet Türk, "Ben şahsen öyle bir harita görmedim. Dikkat de etmedim. Halkı gerginleştirmeye yönelik açıklamalar kimseye fayda sağlamaz" dedi.



Londra'daki temaslarını sürdüren Türk, İngiltere parlamentosunda konuştu; Türkçe ve Kürtçe olarak yayımlanan bir yerel gazetenin yıldönümü resepsiyonuna konuk oldu.



Türk parlamentodaki konuşmasında, “Dünyanın en güçlü ülkesinin bile değiştiğini görüyoruz, Amerika'da Martin Luther King'in rüyası gerçekleşti. Kürt haklının Martin Luther King'in kadar güzel renkli ve samimi bir rüyası var" dedi.



DTP lideri Ahmet Türk, Kürtlerin tek mücadelesinin, yaşadığı coğrafyada kendini özgürce ifade edebileceği bir ortamın sağlanması olduğu mesajını verdi.



Türk, “Önemli bir coğrafyada yaşayan halklarız. Ortadoğu coğrafyasında en önemli halklardan biri Kürt halkıdır. Ama Kürt halkı dört ayrı ülkede yaşamaya mahkum edilmiş ve demokratik haklarından yoksun durumdadır. Kürtler yaşadığı coğrafyada kendini özgürce ifade edebileceği bir ortamın sağlanması için mücadele ediyor" dedi.

"O coğrafyada en fazla ezilen, en fazla horlanan, en fazla baskı ile karşı karşıya kalan bir halk olduğu için demokrasinin insan haklarının değerini daha iyi anlıyor" diyen Türk, "Bugüne kadar demokratik yaşama arzusuna rağmen Kürtler bölgede potansiyel tehlike olarak görülmeye devam etmektedir. 30 yıllık sancılı zor bir sürece rağmen darbelere tutuklamalara 12 Eylül'e rağmen Kürtler demokratik siyaset içinde kalmada ısrarlı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu. (aa)